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網購國外食品盛行 未經食品查驗最高罰300萬

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷呼籲，未經查驗仍登記販售者，將面臨新台幣3萬至300萬元罰緩，呼籲民眾及業者自重。記者趙宥寧／攝影
北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷呼籲，未經查驗仍登記販售者，將面臨新台幣3萬至300萬元罰緩，呼籲民眾及業者自重。記者趙宥寧／攝影

宅經濟當道，不少國人會在國外開放連線代購，此舉也成為食安管理隱憂。北市政府衛生局統計近4個月販售未經合法輸入查驗的食品共計23件，裁罰金額累計69萬元。北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷呼籲，未經查驗仍登記販售者，將面臨新台幣3萬至300萬元罰緩，呼籲民眾及業者自重。

陳怡婷說，外國食品無論自行帶入國內，或以郵購、網購取得，只要於國內販售皆應辦理輸入食品查驗，違反者不論販賣數量多寡，皆有觸法疑慮。

北市衛生局也於108年11月至109年2月期間，針對各大網路平台進行調查，結果顯示共有23件違規代購裁處案件，涉及產品數達67件。產品來源以美國51件最多，日本13件次之，產品型態又以膠囊錠狀食品為主，其餘皆為一般食品。

陳怡婷強調，從國外購買食品，原則上不能販售只能試用，即便是試用品，也有數量上限。另依「食品安全衛生管理法」規定，輸入食品應向衛福部食品藥物管理署申請查驗，若未經查驗仍登記販售，將可處新台幣3萬至300萬元罰緩；若販售無中文標示產品，亦將可處3萬至300萬元罰緩，呼籲網路賣家切勿以身試法。

此外，陳怡婷也預告，北市衛生局將於109年3月30日起辦理「食安周」活動，當日將公布「網路直播主販售食品查核結果」，民眾若有食品安全或消費疑義，也可電洽1999諮詢。

衛生局 北市 食安

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