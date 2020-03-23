6大菜系都有優惠！王品5品牌享85折　Bobbybox送帆布袋

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，王品集團旗下的聚、青花驕、莆田、沐越、丰禾日麗等5個品牌，菜系囊括台、日、越、星等不同風采，自即日起共同推出外帶85折的優惠方案，適用於全台37間門市。供應韓國便當的Bobbybox，同樣也有套餐優惠，滿額可再加贈透明水瓶或帆布袋。

以北海道昆布熬煮湯頭的「聚北海道昆布鍋」，近期新推出奶香辛味湯頭，以辣椒、花椒與多種中藥調味而成，起鍋時再加入奶油，帶來麻辣溫潤的滋味。店內的「鮮魷海鮮套餐」，內含魷魚、鯛魚、白蝦等食材，原價398元，外帶折扣後為338元。以花椒為湯底的「青花驕」，店內平日供應有雙人商業套餐，原價899元，折扣後為764元，方便民眾在家吃火鍋。

另外連續4年獲得新加坡米其林一星的「莆田」，推出有星洲肉骨茶等南洋系餐點，而「沐越」則是有松露牛小排河粉ˋ芽莊紅咖哩雞、雙味甘蔗蝦等越式料理。至於「丰禾日麗」供應有台灣南北地方菜、辦桌菜等菜色，包括功夫芋泥雞、魷魚螺肉蒜等料理，外帶均可享85折折扣。