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6大菜系都有優惠！王品5品牌享85折　Bobbybox送帆布袋

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
聚北海道昆布鍋。圖／王品提供
聚北海道昆布鍋。圖／王品提供

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，王品集團旗下的聚、青花驕、莆田、沐越、丰禾日麗等5個品牌，菜系囊括台、日、越、星等不同風采，自即日起共同推出外帶85折的優惠方案，適用於全台37間門市。供應韓國便當的Bobbybox，同樣也有套餐優惠，滿額可再加贈透明水瓶或帆布袋。

北海道昆布熬煮湯頭的「聚北海道昆布鍋」，近期新推出奶香辛味湯頭，以辣椒、花椒與多種中藥調味而成，起鍋時再加入奶油，帶來麻辣溫潤的滋味。店內的「鮮魷海鮮套餐」，內含魷魚、鯛魚、白蝦等食材，原價398元，外帶折扣後為338元。以花椒為湯底的「青花驕」，店內平日供應有雙人商業套餐，原價899元，折扣後為764元，方便民眾在家吃火鍋。

另外連續4年獲得新加坡米其林一星的「莆田」，推出有星洲肉骨茶等南洋系餐點，而「沐越」則是有松露牛小排河粉ˋ芽莊紅咖哩雞、雙味甘蔗蝦等越式料理。至於「丰禾日麗」供應有台灣南北地方菜、辦桌菜等菜色，包括功夫芋泥雞、魷魚螺肉蒜等料理，外帶均可享85折折扣。

供應韓國便當的Bobbybox，在韓國已有超過30間分店，目前在台灣的板橋環球則有1間門市，店內供應一系列韓式料理。店內現推出套餐優惠方案，巴比炸雞飯盒、韓式糖醋雞飯盒、韓式冬粉飯盒（3擇1），搭配炸年糕或炸雞飯捲，以及海帶豆芽湯，原價278元，特價229元。包括韓式炸雞、炸年糕、炸雞翅的下午茶方案，原價203元，特價159元，另外還有雙人套餐優惠可供選擇。即日起至4月15日期間，單筆消費滿300元，再加贈透明水瓶，滿500送帆布袋，送完為止。

Bobbybox推出的巴比炸雞飯盒，可享套餐組合優惠。圖／頂呱呱提供
Bobbybox推出的巴比炸雞飯盒，可享套餐組合優惠。圖／頂呱呱提供
沐越店內以越式料理為主。圖／王品提供
沐越店內以越式料理為主。圖／王品提供
青花驕供應有多種特色湯底。圖／王品提供
青花驕供應有多種特色湯底。圖／王品提供

韓國 北海道 便當

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