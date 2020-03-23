對抗歐洲疫情 GUCCI、BALENCIAGA、YSL準備做口罩

面對新冠病毒疫情，越來越多精品加入幫助防疫設備的資助陣容。日前法國精品集團LVMH才與政府合作，向中國大陸購買4000萬個口罩。今日，據外電報導，法國奢侈品集團開雲（Kering）也向中國大陸購買大量口罩，而集團旗下的GUCCI、BALENCIAGA和Saint Laurent也將投身口罩生產的行列。

開雲集團預計向中國大陸購買300萬個外科口罩捐給法國衛生部，以協助解決醫療資源短缺的狀況。另外，雖然目前義大利全國工廠幾乎都在國家政策的指示下暫時停擺，但開雲集團旗下的GUCCI也預計會在政策期限結束、醫療當局批准後衛義大利製造超過100萬個口罩及55,000套防護衣。