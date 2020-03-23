美國派男星帥秀百達翡麗 竟輸貝克漢次子百萬款

運動風的海底探險家Aquanaut絕對是有「表王」之稱的百達翡麗最受歡迎的表款之一。在90年代以電影《美國派》走紅的男星傑森畢格斯（Jason Biggs），日前在個人IG上得意po出個人西裝帥照，手上還刻意秀出百達翡麗（Patek Philippe）編號5167A海底探險家40毫米的不鏽鋼腕表。巧的是身為「富二代」的大衛貝克漢17歲次子羅密歐貝克漢（Romeo Beckham），全家人在邁阿密參訪大衛創辦的邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami CF）地主隊球場時，身穿運動服的羅密歐也配戴了海底探險家編號5164A的Travel Time兩地時間不鏽鋼腕表，可見其「老少閒宜」歷久彌新。

海底探險家Aquanaut不鏽鋼腕表在1997年正式誕生，是以百達翡麗另一款金鷹（Nautilus）腕表表殼為基礎去重新構思的設計，更為年輕活潑：表殼八角略圓表環和打磨細節便是向金鷹致意的痕跡。可以說，在1976年誕生的金鷹乘載了70年代優雅休閒的風格，而90年代的運動休閒氛圍，則反映在海底探險家上，品牌更於2004年開始推出女表作品。20多年後運動時尚（Athleisure）為主流今日，不論是穿西裝的中年男性，或是著運動服的年輕人，都可印證高度的搭配性是這款設計風靡全球的原因之一，也可見當時總裁當時總裁菲臘斯特恩的遠見。 《美國派》傑森畢格斯秀出百達翡麗編號5167A海底探險家40毫米的不鏽鋼腕表。圖／取自IG @biggsjason 百達翡麗編號5167A-001，40毫米不鏽鋼海底探險家自動腕表，60萬元。圖／百達翡麗提供 百達翡麗編號5164A-001，40毫米不鏽鋼海底探險家Travel Time兩地時間腕表，107萬6,000元。圖／百達翡麗提供