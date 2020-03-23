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跟大陸購買4千萬個口罩 LVMH攜手法國政府齊心抗疫
新冠肺炎疫情在歐洲肆虐， 各大精品龍頭也紛紛跳出來以行動支援自己的國家。日前擁有Louis Vuitton、DIOR等品牌的LVMH集團才投入生產濕式酒精凝膠式乾洗手，免費捐予法國醫院與相關機構，近日據外媒報導，品牌為了防疫又有新動作，已向中國大陸下訂口罩，預計總數會有4千萬個。
LVMH集團計劃，將把從中國大陸購得的口罩提供給法國衛生部門，再分發給需要的人。第一次的交貨日就在接下來的幾天內，數量為1千萬個口罩。LVMH集團首先也為了這1千萬個口罩付出了540萬歐元，折合台幣約1.7億多元台幣，剩餘的口罩將會陸續到位，剩下的訂單由集團與法國政府合作，資金也將由國家資助。針對此消息，不少大陸網友聚焦在首波訂單價格算起來一個口罩才3.8元人民幣，16元台幣，直呼太便宜！
早前法國衛生部也透露，為了解決防疫裝備短缺問題，政府已訂購了2.5億個醫用口罩。目前法國境內累計新冠肺炎確診案例至台灣時間周日(3月22日)為止已來到14459例，單日增加1847例。
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