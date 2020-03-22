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看「蒙娜麗莎」不用人擠人！Google線上可逛千間美術館

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
透過高解析的照片，使用者可以放大作品，仔細觀賞細節。圖／擷取自Google Arts & Culture
透過高解析的照片，使用者可以放大作品，仔細觀賞細節。圖／擷取自Google Arts & Culture

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球升溫，世界各大博物館美術館也紛紛暫時性休館因應。但若喜好文藝民眾仍想要欣賞世界名作，或是藉機為自己充電，仍然可以透過Google所推出的「Arts & Culture」服務，動動手指頭就能飽覽千間以上的世界著名博物館、美術館館藏，其中也包含台灣故宮的翠玉白菜、肉形石等文物，或是羅浮宮的「蒙娜麗莎」名畫，甚至透過放大的功能，還可以慢慢地觀賞作品的細節。

Google Arts & Culture自2011年面世，是Google與世界各地博物館、美術館合作，藉由街景技術，重現博物館的內外實景，並且透過高解析度的照片，讓民眾可以觀賞畫作、雕塑等眾多藝術品，並獲得即時的展品資訊。除了電腦，也有提供手機app的服務，方便手機族觀看。

包括巴黎奧賽美術館、紐約現代藝術博物館、荷蘭梵谷博物館等知名美術館，都可透過Google Arts & Culture線上觀看。台灣的國立故宮博物院，也在線上提供數百件典藏的精選文物高解析影像，並透過「時間軸」、「色彩分類」等等輔助功能，讓讀者了解各個珍貴文物的背景與相關資訊。

不僅是傳統的展覽館，Google Arts & Culture也有戶外大型裝置藝術、街頭彩繪藝術、建築物等等內容，並且可依照藝術風格、材質、作者、年份、相關人物等等不同的分類，方便使用者找出心儀的內容。若是因防疫而無法親臨現場的文藝愛好者，目前可利用Google Arts & Culture的服務，暫時滿足心中的文藝因子。

Google Arts & Culture有多座美術館、博物館的實境畫面。圖／擷取自Google Arts & Culture
Google Arts & Culture有多座美術館、博物館的實境畫面。圖／擷取自Google Arts & Culture
故宮三寶之一的「肉形石」，同樣可在Google Arts & Culture上欣賞。圖／擷取自Google Arts & Culture
故宮三寶之一的「肉形石」，同樣可在Google Arts & Culture上欣賞。圖／擷取自Google Arts & Culture

博物館 美術館 文物

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