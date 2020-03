戴口罩脫妝救星！5款專櫃「定妝噴霧」實測評比

因應新型冠狀病毒肺炎疫情,最近大家幾乎走到哪都戴著口罩,保護自己也保護他人。不過長時間戴口罩不免還是有點悶,尤其如果有上妝更是會加快脫妝的速度,這時候「定妝噴霧」就是最好的小幫手啦!到底市面上定妝噴霧的效果如何?彼此又有何差異?跟著編輯一起來看看實測結果吧!

MAKE UP FOR EVER 微霧輕感粉噴霧

MAKE UP FOR EVER MATTE VELVET 系列今年熱騰騰迎接新成員,打造出比粉餅、蜜粉更輕盈並結合水霧狀質地的液態噴霧蜜粉「微霧輕感粉噴霧」。成分中的「無色霧面粉末」清爽細緻,可抑制臉上26%的油脂,上妝、補妝都適用。並添加蘆薈葉汁成分增添保濕效果,使用時也能聞到一點蘆薈清香味,輕輕鬆鬆打造穩定持久的微微霧光感妝容。

保濕度:★★★★

持妝度:★★★✰

噴霧舒適度:★★★

植村秀 無極限持久定妝噴霧

延續備受好評的「無極限超時輕粉底」概念,植村秀今年嶄新推出「無極限持久定妝噴霧」,主打創新控油保濕科技三大成分,當中的「磁力吸油粉末」可以讓粉底服貼於肌膚並持續吸附多餘皮脂,搭配小分子保濕精華形成的輕盈水感超強定妝保濕膜,可以降低傳統定妝後的厚粉感,呈現自然柔焦效果。而採用業界全新型態的「極細微米噴頭」,則讓使用者無須刻意保持距離,就能夠均勻地噴灑出如水霧般的細緻輕盈噴霧。

保濕度:★★★★

持妝度:★★★★

噴霧舒適度:★★★★✰

Giorgio Armani 訂製光保濕亮顏定妝噴霧升級版

Giorgio Armani在2017年推出保濕、定妝雙效合一的「訂製光保濕亮顏定妝噴霧」,今年再度加入新成分推出升級版本。主打能迅速被肌膚吸收的「玻尿酸保濕精華」,搭配「清透持妝薄膜科技」在肌膚表層形成細緻水膜,散發精緻微霧光澤,持妝但不粘膩。獨家的「訂製光亮顏科技」能有效降低底妝粉感,而具保濕調理特性的亞歷山大玫瑰水精華及接骨木花水,更帶著療癒感的怡人香氣。升級版的瓶身搭配超細緻水氧噴頭,並更輕巧好攜帶。

保濕度:★★★★

持妝度:★★★★

噴霧舒適度:★★★★

嬌蘭 24K純金光超保濕持妝噴霧

24K純金光超保濕持妝噴霧延續24K純金系列產品配方,添加可增加光澤反射的多面向金色粒子。主打服貼保濕卻不黏膩,極為細緻的水霧使用起來感覺吸收度非常好且迅速,讓肌膚看起來更光滑,像是打了柔焦光在臉上,相對小巧的瓶身也同樣較好攜帶。

保濕度:★★★★

持妝度:★★★★

噴霧舒適度:★★★★✰

M·A·C 妝前活力水噴霧-柔霧版

妝前活力水噴霧是M·A·C的明星妝前產品,之前因應喜歡半霧感妝效的消費者而推出柔霧版本。添加了全新獨特吸油配方,可以抑制皮脂分泌油光,有效修飾毛孔狀況。內含由洋甘菊精粹、山茶花葉萃取、小黃瓜萃取及咖啡因搭配維他命B5、維他命E高效、多重植物精油等所組成的植物舒緩保濕配方,因此使用時也聞得到清新舒爽氣味。獨家油水平衡定妝配方,主打12小時不脫妝、不暗沉。

保濕度:★★★★

持妝度:★★★★

噴霧舒適度:★★★