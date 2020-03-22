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戴口罩脫妝救星！5款專櫃「定妝噴霧」實測評比

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
訂製光保濕亮顏定妝噴霧，100ml，1,700元。圖／Giorgio Armani提供
訂製光保濕亮顏定妝噴霧，100ml，1,700元。圖／Giorgio Armani提供

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，最近大家幾乎走到哪都戴著口罩，保護自己也保護他人。不過長時間戴口罩不免還是有點悶，尤其如果有上妝更是會加快脫妝的速度，這時候「定妝噴霧」就是最好的小幫手啦！到底市面上定妝噴霧的效果如何？彼此又有何差異？跟著編輯一起來看看實測結果吧！

MAKE UP FOR EVER 微霧輕感粉噴霧

MAKE UP FOR EVER MATTE VELVET 系列今年熱騰騰迎接新成員，打造出比粉餅、蜜粉更輕盈並結合水霧狀質地的液態噴霧蜜粉「微霧輕感粉噴霧」。成分中的「無色霧面粉末」清爽細緻，可抑制臉上26%的油脂，上妝、補妝都適用。並添加蘆薈葉汁成分增添保濕效果，使用時也能聞到一點蘆薈清香味，輕輕鬆鬆打造穩定持久的微微霧光感妝容。

保濕度：★★★★

持妝度：★★★✰

噴霧舒適度：★★★

植村秀 無極限持久定妝噴霧

延續備受好評的「無極限超時輕粉底」概念，植村秀今年嶄新推出「無極限持久定妝噴霧」，主打創新控油保濕科技三大成分，當中的「磁力吸油粉末」可以讓粉底服貼於肌膚並持續吸附多餘皮脂，搭配小分子保濕精華形成的輕盈水感超強定妝保濕膜，可以降低傳統定妝後的厚粉感，呈現自然柔焦效果。而採用業界全新型態的「極細微米噴頭」，則讓使用者無須刻意保持距離，就能夠均勻地噴灑出如水霧般的細緻輕盈噴霧。

保濕度：★★★★

持妝度：★★★★

噴霧舒適度：★★★★✰

Giorgio Armani 訂製光保濕亮顏定妝噴霧升級版

Giorgio Armani在2017年推出保濕、定妝雙效合一的「訂製光保濕亮顏定妝噴霧」，今年再度加入新成分推出升級版本。主打能迅速被肌膚吸收的「玻尿酸保濕精華」，搭配「清透持妝薄膜科技」在肌膚表層形成細緻水膜，散發精緻微霧光澤，持妝但不粘膩。獨家的「訂製光亮顏科技」能有效降低底妝粉感，而具保濕調理特性的亞歷山大玫瑰水精華及接骨木花水，更帶著療癒感的怡人香氣。升級版的瓶身搭配超細緻水氧噴頭，並更輕巧好攜帶。

保濕度：★★★★

持妝度：★★★★

噴霧舒適度：★★★★

嬌蘭 24K純金光超保濕持妝噴霧

24K純金光超保濕持妝噴霧延續24K純金系列產品配方，添加可增加光澤反射的多面向金色粒子。主打服貼保濕卻不黏膩，極為細緻的水霧使用起來感覺吸收度非常好且迅速，讓肌膚看起來更光滑，像是打了柔焦光在臉上，相對小巧的瓶身也同樣較好攜帶。

保濕度：★★★★

持妝度：★★★★

噴霧舒適度：★★★★✰

M·A·C 妝前活力水噴霧-柔霧版

妝前活力水噴霧是M·A·C的明星妝前產品，之前因應喜歡半霧感妝效的消費者而推出柔霧版本。添加了全新獨特吸油配方，可以抑制皮脂分泌油光，有效修飾毛孔狀況。內含由洋甘菊精粹、山茶花葉萃取、小黃瓜萃取及咖啡因搭配維他命B5、維他命E高效、多重植物精油等所組成的植物舒緩保濕配方，因此使用時也聞得到清新舒爽氣味。獨家油水平衡定妝配方，主打12小時不脫妝、不暗沉。

保濕度：★★★★

持妝度：★★★★

噴霧舒適度：★★★

綜觀以上5款話題、人氣定妝噴霧，其實保濕與持妝度都不相上下，建議大家在挑選時可以聚焦吸收度和用後呈現的妝感再來挑選，比如有人偏好霧面妝感，而有人則是追求光澤感。此外攜帶的方便性及售價當然也是重要的參考因素。希望大家都能選到最適合自己的定妝噴霧，就算之後疫情過去不需要時常戴口罩，但台灣悶熱的夏季氣候裡擁有一罐定妝噴霧來幫助持妝效果還是很方便的啊！

24K純金光超保濕持妝噴霧，30ml，1750元。圖／嬌蘭提供
24K純金光超保濕持妝噴霧，30ml，1750元。圖／嬌蘭提供
24K純金光超保濕持妝噴霧，30ml，1750元。圖／嬌蘭提供
24K純金光超保濕持妝噴霧，30ml，1750元。圖／嬌蘭提供
MAKE UP FOR EVER MATTE VELVET 系列今年迎接新成員，打造出比粉餅、蜜粉更輕盈並結合水霧狀質地的液態噴霧蜜粉「微霧輕感粉噴霧」。圖／MAKE UP FOR EVER提供
MAKE UP FOR EVER MATTE VELVET 系列今年迎接新成員，打造出比粉餅、蜜粉更輕盈並結合水霧狀質地的液態噴霧蜜粉「微霧輕感粉噴霧」。圖／MAKE UP FOR EVER提供
微霧輕感粉噴霧，100ml，900元。圖／MAKE UP FOR EVER提供
微霧輕感粉噴霧，100ml，900元。圖／MAKE UP FOR EVER提供
無極限持久定妝噴霧，100ml，1,100元。圖／植村秀提供
無極限持久定妝噴霧，100ml，1,100元。圖／植村秀提供
妝前活力水噴霧-柔霧版，100ml，950元。圖／M·A·C提供
妝前活力水噴霧-柔霧版，100ml，950元。圖／M·A·C提供

口罩 疫情 植村秀

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