台灣也能玩得像日本？富良野花田、京都古剎「神複製」

新冠肺炎在全球肆虐，為降低感染風險，許多人「聞旅遊色變」，不少民眾取消出國計畫，紛紛改在國內小旅行，日前就有旅遊部落客貼出多張台灣及日本景點的對照圖，乍看之下相似度極高，讓人驚呼：不用出國也能「一秒到日本」，在台灣也能玩出異國感。

正值日本賞櫻季節，加上今年又是東京奧運年，原本準備赴日旅行的民眾也較往年多，但隨著國外肺炎疫情持續升溫，不少民眾已經主動取消非必要的出國，轉而留在相對安全的國內旅行。

由於暫時去不了日本，就有旅遊部落客發文「如何在國內也能玩得很像在日本」，並貼出不少照片，因為台灣經歷過日本統治時期，曾留下不少建築遺跡，也間接助長了兩地景點的相似度。

像是近來很夯的北投三層崎公園就神似北海道富良野美瑛的繽紛花田、同樣是「辰野式」建築的台中車站就有東京車站的影子，以及同樣為日本臨濟宗的台北圓山護國禪寺與京都古剎建仁寺等。此外，還有像是苗栗通霄神社、台北賓館、內湖碧山巖夜景及林口竹林山觀音寺櫻花美景等。

其實先前就曾有飯店粉絲團小編發揮創意，將苗栗景點巧妙呼應國外景色，像是把有美國大峽谷對比成火焰山、日本嵐山竹林對比為泰安、紐西蘭哈比屋對比苗栗哈比屋等。