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連5年米其林2星！大阪「壽司芳」4月進駐東區

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
以創意手法著稱的Chef Hiroki。圖／取自Sushiyoshi Taipei粉絲頁
以創意手法著稱的Chef Hiroki。圖／取自Sushiyoshi Taipei粉絲頁

位於大阪，已經連續5年獲得米其林指南二星殊榮的壽司名店「壽司芳」（Sushiyoshi），繼香港、曼谷之後，將於台北開設第三間海外分店。店內靈魂人物「Chef Hiroki」也會每月固定來台駐店，讓台灣民眾也能零時差享受到星級壽司的美味。

壽司芳至今已經有28年的歷史，除了用料高檔，店內也以供應創意壽司料理而著稱，已經連續5年獲得大阪米其林指南的二星肯定。根據米其林指南中表示，壽司芳不受「壽司餐廳」的既定概念束縛，用自由思考的創作方式引人注意。包括裝滿螃蟹、自製魚子醬的威化餅，或是生牛肉片配上蝦冰淇淋的組合。

即將開幕的台灣店，將會延續大阪店風格，以充滿創意的手法，結合西式與日式的元素，為台灣的壽司市場帶來新意，預計將於4月正式開幕，地點則位於台北東區商圈。除了基本菜單外，充滿創意的Chef Hiroki每個月也會來台駐店，提供專屬菜單。

除了星級的壽司芳之外，在日本具有相當知名度、大眾化的「金澤まいもん壽司」、「美登利壽司」等壽司，近期也都將陸續在台插旗，都讓消費者有更多選擇。

壽司芳將於4月正式登台。圖／取自Sushiyoshi Taipei粉絲頁
壽司芳將於4月正式登台。圖／取自Sushiyoshi Taipei粉絲頁

米其林 大阪

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