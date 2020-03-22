連5年米其林2星！大阪「壽司芳」4月進駐東區

位於大阪，已經連續5年獲得米其林指南二星殊榮的壽司名店「壽司芳」（Sushiyoshi），繼香港、曼谷之後，將於台北開設第三間海外分店。店內靈魂人物「Chef Hiroki」也會每月固定來台駐店，讓台灣民眾也能零時差享受到星級壽司的美味。

壽司芳至今已經有28年的歷史，除了用料高檔，店內也以供應創意壽司料理而著稱，已經連續5年獲得大阪米其林指南的二星肯定。根據米其林指南中表示，壽司芳不受「壽司餐廳」的既定概念束縛，用自由思考的創作方式引人注意。包括裝滿螃蟹、自製魚子醬的威化餅，或是生牛肉片配上蝦冰淇淋的組合。

即將開幕的台灣店，將會延續大阪店風格，以充滿創意的手法，結合西式與日式的元素，為台灣的壽司市場帶來新意，預計將於4月正式開幕，地點則位於台北東區商圈。除了基本菜單外，充滿創意的Chef Hiroki每個月也會來台駐店，提供專屬菜單。