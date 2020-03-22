聽新聞
test
0:00 / 0:00
連5年米其林2星！大阪「壽司芳」4月進駐東區
位於大阪，已經連續5年獲得米其林指南二星殊榮的壽司名店「壽司芳」（Sushiyoshi），繼香港、曼谷之後，將於台北開設第三間海外分店。店內靈魂人物「Chef Hiroki」也會每月固定來台駐店，讓台灣民眾也能零時差享受到星級壽司的美味。
壽司芳至今已經有28年的歷史，除了用料高檔，店內也以供應創意壽司料理而著稱，已經連續5年獲得大阪米其林指南的二星肯定。根據米其林指南中表示，壽司芳不受「壽司餐廳」的既定概念束縛，用自由思考的創作方式引人注意。包括裝滿螃蟹、自製魚子醬的威化餅，或是生牛肉片配上蝦冰淇淋的組合。
即將開幕的台灣店，將會延續大阪店風格，以充滿創意的手法，結合西式與日式的元素，為台灣的壽司市場帶來新意，預計將於4月正式開幕，地點則位於台北東區商圈。除了基本菜單外，充滿創意的Chef Hiroki每個月也會來台駐店，提供專屬菜單。
除了星級的壽司芳之外，在日本具有相當知名度、大眾化的「金澤まいもん壽司」、「美登利壽司」等壽司，近期也都將陸續在台插旗，都讓消費者有更多選擇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言