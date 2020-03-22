Apple Watch春季表帶上市 粉嫩風格呼應Pantone代表色

天氣越來越熱，不只衣服準備換季，隨身的科技配件也得跟著更新。今年春季Apple Watch新表帶依舊充滿粉嫩浪漫氛圍，其中衝浪藍新色系列更呼應了Pantone公布的2020年代表色「19-4052 TCX經典藍Classic Blue」，搶先迎來一股清新感。

今年春季新款包含了仙人掌色、葡萄柚色、衝浪藍色的運動型表帶，其中葡萄柚色偏橘帶粉，是這個季節最百搭的顏色；運動型表環則有日照色、維他命橙色、衝浪藍色、霓虹萊姆色及霓虹粉色；Nike運動型表帶的黑色配亮萊姆綠色搭配Nike新出的運動服飾正剛好，覺得黑色太普通的也有午葉松石色配極光綠色；Nike運動型表環的經典靛藍色配亮萊姆綠色和超級緋色配海王星綠色，同樣也超級百搭。