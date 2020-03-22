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美呆了！蛇紋唇膏、鑽石瓶身 Jimmy Choo彩妝華麗登場
又有一家時尚精品要加入彩妝市場了嗎？鞋履品牌Jimmy Choo近日隆重推出名為Seduction的彩妝膠囊系列，要用華麗魅惑的品牌標誌風格擄獲女人心！
與許多時尚品牌策略相同，Jimmy Choo這次也是從唇膏產品開始。Seduction彩妝膠囊系列包含唇膏和指甲油，以及原本就有生產的香水。唇膏共有10種顏色，主打霧面妝感，指甲油則是有8種，香水部分共6款。值得注意的是，這次的包裝注入了滿滿的Jimmy Choo style，從唇膏上刻著品牌頗具代表性的元素—蛇紋，就可以感受這股用心，而金色管身的尾端配上金色圓球，再加上外型看似高跟鞋跟的粉、金配色蓋子，散發優雅華麗的質感。而指甲油的瓶身，也做成了像是鑽石般的夢幻造型，特調鳶尾花香味也為唇膏和指甲油點綴浪漫氣息。
不過台灣消費者在購買前可能無法實際體驗，此系列目前只在英國哈洛德（Harrods）百貨和百貨的線上商店販售，唇膏約1700元台幣，指甲油約1180元台幣。
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