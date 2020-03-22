Beef King A5和牛套餐買1送1！身份證尾數換同數量白蝦

標榜以A5和牛入菜的火鍋餐廳「BEEF KING」，自即日起推出全新「日本A5和牛紐約客海陸個人套餐」，內含有A5近江牛、伊比利豬、波士頓龍蝦等海陸食材，2人同行享1人免費，現省3,980元。點餐者還有免費送白蝦的活動，憑身份證字號末碼，就可兌換同數量的白蝦。

自台中起家的BEEF KING，目前在台中、台北均有分店。店內供應有近江、宮崎、熊本、鹿兒島等不同產區的和牛，並依照內容組合，提供多種不同價位的和牛吃到飽或是套餐方案，甚至可以品嚐到松阪和牛當中的「王女の貞」。店內也有麻辣、胡椒豬肚雞湯等不同的湯底選擇。

本次所推出的日本A5和牛紐約客海陸個人套餐，共有16道菜色，包括A5近江和牛紐約客、A5和牛外臀肉、和尚頭、伊比利豬梅花肉、龍膽石斑雞、波士頓龍蝦、廣島生蠔等食材，原價每套3,980元，即日起至4月30日期間，2人同行即可享1人免費的優惠，現省3,980元。點購該套餐者，兩人還可憑身份證字號尾號的總和，獲得相同數量的白蝦；當月壽星憑身份證，可再加贈「飲品無限續點」的優惠。