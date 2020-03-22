快訊

養護機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Beef King A5和牛套餐買1送1！身份證尾數換同數量白蝦

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
BEEF KING推出全新「日本A5和牛紐約客海陸個人套餐」。圖／BEEF KING提供
BEEF KING推出全新「日本A5和牛紐約客海陸個人套餐」。圖／BEEF KING提供

標榜以A5和牛入菜的火鍋餐廳「BEEF KING」，自即日起推出全新「日本A5和牛紐約客海陸個人套餐」，內含有A5近江牛、伊比利豬、波士頓龍蝦等海陸食材，2人同行享1人免費，現省3,980元。點餐者還有免費送白蝦的活動，憑身份證字號末碼，就可兌換同數量的白蝦。

自台中起家的BEEF KING，目前在台中、台北均有分店。店內供應有近江、宮崎、熊本、鹿兒島等不同產區的和牛，並依照內容組合，提供多種不同價位的和牛吃到飽或是套餐方案，甚至可以品嚐到松阪和牛當中的「王女の貞」。店內也有麻辣、胡椒豬肚雞湯等不同的湯底選擇。

本次所推出的日本A5和牛紐約客海陸個人套餐，共有16道菜色，包括A5近江和牛紐約客、A5和牛外臀肉、和尚頭、伊比利豬梅花肉、龍膽石斑雞、波士頓龍蝦、廣島生蠔等食材，原價每套3,980元，即日起至4月30日期間，2人同行即可享1人免費的優惠，現省3,980元。點購該套餐者，兩人還可憑身份證字號尾號的總和，獲得相同數量的白蝦；當月壽星憑身份證，可再加贈「飲品無限續點」的優惠。

紐約 波士頓 火鍋

延伸閱讀

身份證有1、6有好康！原燒送「16oz厚切雪花牛＋豬排」

身分證上有1或6！ 原燒O-NiKU周年慶「16oz燒肉肉盤」免費送你吃

今明兩天！身份證有「3、1、4」Dazzling請吃蜜糖吐司

炸雞控快衝！好市多開賣「冷凍香脆炸雞」 網驚歎：完全不輸麥當勞

相關新聞

美呆了！蛇紋唇膏、鑽石瓶身 Jimmy Choo彩妝華麗登場

又有一家時尚精品要加入彩妝市場了嗎？鞋履品牌Jimmy Choo近日隆重推出名為Seduction的彩妝膠囊系列，要用華...

Beef King A5和牛套餐買1送1！身份證尾數換同數量白蝦

標榜以A5和牛入菜的火鍋餐廳「BEEF KING」，自即日起推出全新「日本A5和牛紐約客海陸個人套餐」，內含有A5近江牛...

2020年杜拜世博會 卡地亞贊助女性主題展館細節曝光！

每5年一次的世界博覽會，預計將於2020年10月20日起至2021年4月10日於阿拉伯聯合大公國的杜拜登場，是史上第一個...

春季珠蔥 鮮甜不辛辣

乍暖還寒之際，許多當季食材正好吃，俗稱紅蔥頭的「珠蔥」原是作為調味用途，美福大飯店米香餐廳主廚陳永華表示，珠蔥口感與一般的蔥不同，尤其春天特別好吃鮮嫩，口感不辛不辣，簡單清炒就很好吃。除此之外，芥菜也是當季食材，簡單清炒就十分下飯。

美食拼盤／燒肉來台周年 「厚」謝粉絲

主打一個人也能吃的燒肉－燒肉界的速食店「燒肉LIKE」來台即將滿一周年，特別推出四款周年慶限定套餐，搭配限時「買一送一」優惠，回饋一年來台灣消費者的支持與喜愛。

美食拼盤／海鮮套餐再升級 888爽吃新加坡國菜

新加坡餐飲品牌「珍寶海鮮」台北、台中兩店祭出促銷優惠，以減輕新冠肺炎疫情衝擊，3月開始將去年備受顧客好評的平日套餐再升級，推出全新二到八人份、每人688/888/1188元的三款精選優惠套餐，套餐每人888元起就可以品嘗到珍寶海鮮最招牌、有「新加坡國菜」美譽之稱的「辣椒螃蟹」，每份套餐七道料理。

美酒無限暢飲！整座飯店就是時尚酒吧　睡到下午再退房

儘管目前新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響全球旅遊市場，也讓許多旅客無法赴日旅遊，但仍有不少人積極籌備下次的旅遊計...

HEARTS ON FIRE經典詩詞成鑽戒 文藝女神都會嫁了

正因為真愛難得，人類史上最動人的愛情故事都為文字記載下來、永遠流傳。不論是啟發浪漫詩人拜倫創作的美景、或是小說家珍奧斯汀...

寶格麗百萬珠寶加持 徐若瑄秀辣腿發表新歌

凍齡女神徐若瑄日前在加盟索尼（Sony Music）記者會暨新歌發表會，以全白造型秀出一雙美腿，讓人眼睛為之一亮！全場唯...

網路預購口罩即將到手 明天注意簡訊取貨通知

網路預購口罩的人請注意，三月廿二日起，將發送簡訊取貨通知及序號，衛福部先請大家認明「五大電信口罩預購專線」，如果不是這些...

國內設計師加入口罩套設計行列 汪俐伶推幻彩反光新品

汪俐伶同名品牌WANGLILING推出「迷光山水限定口罩套」，以灰、藍、黑三色迷彩為主，包括幼兒、成人款以及家庭組，運用...

世界地球日減塑！THE BODY SHOP回收折抵、AVEDA助重建

每年的4月22日是「世界地球日」，而且2020年的世界地球日適逢50周年，為喚醒大家愛地球，一起減塑行動，或愛護大自然等...

熱門新聞

汽油明天降價92看見1字頭 加油站優惠促銷降更大

超狂婦人「自備推車」瘋搶衛生紙 網怒斥：太自私

7家賣場推「衛生紙限購令」 業者：瘋搶的確緩和一些

殺破狼周運勢／金牛對工作失望 巨蟹投資要小心

網路預購口罩即將到手 明天注意簡訊取貨通知

新冠肺炎重創桃機 入出境人數跌破萬人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。