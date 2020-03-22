2020年杜拜世博會 卡地亞贊助女性主題展館細節曝光！

每5年一次的世界博覽會，預計將於2020年10月20日起至2021年4月10日於阿拉伯聯合大公國的杜拜登場，是史上第一個在阿拉伯國家舉辦的世博會。為期長達173天的活動共有包括台灣在內的192個國家及地區共襄盛舉。

438公頃的展區共有將有數百個展館，主辦單位更特地與精品品牌卡地亞合作設立「女性主題展館」（Women's Pavilion），表揚世界各地的女性創革者、也審思女性對社會的貢獻與影響，更獲得聯合國聯合國婦女署（UN Women）執行主任姆蘭博恩格庫卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）與好萊塢巨星喬治克隆尼夫人、人權律師艾瑪克隆尼（Amal Clooney）全力支持。

2020年杜拜世界博覽會主題定調為「溝通思想，創造未來」（Connecting Minds, Creating the Future）。「女性主題展館」除了回顧女權的重要里程碑，也展望當今女性面對未來的挑戰。在杜拜世博會的六個月展期內，將提供一個暢所欲言的平台，竭力促進藝術家、科學家、思想領袖、政治人物、企業人士、商業領導者等多元領域間的對話。