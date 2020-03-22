聽新聞
test
0:00 / 0:00
2020年杜拜世博會 卡地亞贊助女性主題展館細節曝光！
每5年一次的世界博覽會，預計將於2020年10月20日起至2021年4月10日於阿拉伯聯合大公國的杜拜登場，是史上第一個在阿拉伯國家舉辦的世博會。為期長達173天的活動共有包括台灣在內的192個國家及地區共襄盛舉。
438公頃的展區共有將有數百個展館，主辦單位更特地與精品品牌卡地亞合作設立「女性主題展館」（Women's Pavilion），表揚世界各地的女性創革者、也審思女性對社會的貢獻與影響，更獲得聯合國聯合國婦女署（UN Women）執行主任姆蘭博恩格庫卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）與好萊塢巨星喬治克隆尼夫人、人權律師艾瑪克隆尼（Amal Clooney）全力支持。
2020年杜拜世界博覽會主題定調為「溝通思想，創造未來」（Connecting Minds, Creating the Future）。「女性主題展館」除了回顧女權的重要里程碑，也展望當今女性面對未來的挑戰。在杜拜世博會的六個月展期內，將提供一個暢所欲言的平台，竭力促進藝術家、科學家、思想領袖、政治人物、企業人士、商業領導者等多元領域間的對話。
事實上，卡地亞長期關注女性議題，例如自2006年開始頒發的《卡地亞靈思湧動女性創業家獎》（Cartier Women’s Initiative），就透過表揚全球各地在不同領域創業的女性，鼓勵更多女性創業發揮領導力。「卡地亞慈善基金會」 （Cartier Philanthropy）則致力協助各地的弱勢族群、其中多半為女性與兒童，5年來已投注5,400萬瑞郎的善款。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言