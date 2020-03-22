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2020年杜拜世博會 卡地亞贊助女性主題展館細節曝光！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
2020年杜拜世博會展館及公共區。圖／卡地亞提供
2020年杜拜世博會展館及公共區。圖／卡地亞提供

每5年一次的世界博覽會，預計將於2020年10月20日起至2021年4月10日於阿拉伯聯合大公國的杜拜登場，是史上第一個在阿拉伯國家舉辦的世博會。為期長達173天的活動共有包括台灣在內的192個國家及地區共襄盛舉。

438公頃的展區共有將有數百個展館，主辦單位更特地與精品品牌卡地亞合作設立「女性主題展館」（Women's Pavilion），表揚世界各地的女性創革者、也審思女性對社會的貢獻與影響，更獲得聯合國聯合國婦女署（UN Women）執行主任姆蘭博恩格庫卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）與好萊塢巨星喬治克隆尼夫人、人權律師艾瑪克隆尼（Amal Clooney）全力支持。

2020年杜拜世界博覽會主題定調為「溝通思想，創造未來」（Connecting Minds, Creating the Future）。「女性主題展館」除了回顧女權的重要里程碑，也展望當今女性面對未來的挑戰。在杜拜世博會的六個月展期內，將提供一個暢所欲言的平台，竭力促進藝術家、科學家、思想領袖、政治人物、企業人士、商業領導者等多元領域間的對話。

事實上，卡地亞長期關注女性議題，例如自2006年開始頒發的《卡地亞靈思湧動女性創業家獎》（Cartier Women’s Initiative），就透過表揚全球各地在不同領域創業的女性，鼓勵更多女性創業發揮領導力。「卡地亞慈善基金會」 （Cartier Philanthropy）則致力協助各地的弱勢族群、其中多半為女性與兒童，5年來已投注5,400萬瑞郎的善款。

2020年杜拜世博會展館及公共區。圖／卡地亞提供
2020年杜拜世博會展館及公共區。圖／卡地亞提供
2020年杜拜世博會展館及公共區。圖／卡地亞提供
2020年杜拜世博會展館及公共區。圖／卡地亞提供
2019年度卡地亞女性創業家獎獲獎者合影。圖／卡地亞提供
2019年度卡地亞女性創業家獎獲獎者合影。圖／卡地亞提供
卡地亞全球總裁兼首席執行官Cyrille Vigneron與阿拉伯聯合大公國國際合作政委暨2020年杜拜世博辦公室處長Reem Al Hashimy。圖／卡地亞提供
卡地亞全球總裁兼首席執行官Cyrille Vigneron與阿拉伯聯合大公國國際合作政委暨2020年杜拜世博辦公室處長Reem Al Hashimy。圖／卡地亞提供
2020年杜拜世博會展館及公共區。圖／卡地亞提供
2020年杜拜世博會展館及公共區。圖／卡地亞提供
卡地亞慈善基金會致力於在全球範圍內的賦權特別是女性賦權方面發揮持久的影響力。圖／卡地亞提供
卡地亞慈善基金會致力於在全球範圍內的賦權特別是女性賦權方面發揮持久的影響力。圖／卡地亞提供
聯合國副秘書長暨聯合國婦女署執行主任姆蘭博。圖／卡地亞提供
聯合國副秘書長暨聯合國婦女署執行主任姆蘭博。圖／卡地亞提供
2020年杜拜世博會展館及公共區。圖／卡地亞提供
2020年杜拜世博會展館及公共區。圖／卡地亞提供

杜拜

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