美酒無限暢飲！整座飯店就是時尚酒吧　睡到下午再退房

儘管目前新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響全球旅遊市場，也讓許多旅客無法赴日旅遊，但仍有不少人積極籌備下次的旅遊計畫，待疫情結束後好好犒賞自己。位於日本箱根的「Bar Hotel 箱根香山」，是一處僅供成人入住的低調旅館。館內最大的特色，就是成熟穩重的大人系風格設計，更有無限供應的各式酒飲，讓賓客在群山環繞之間，享受微醺的時光。

具有強烈成人風格的Bar Hotel 箱根香山，外型十分低調，內部則是以大量的黑色系色彩、皮革、石材點綴，整座飯店皆營造出宛若都市酒吧的風格。而位於一樓的酒吧，供應有多款佳釀，除了整片的原木吧檯桌面外，還設有一座直徑達2.2公尺的暖爐，周圍沙發床環繞，並透過大片的落地窗景，在時尚中寫繪出箱根地區的鄉土自然，是大人們的專屬奢華。

館內共計有21間房間，區分為總統套房、套房、標準房等不同房型，皆是延全館一致的大人系設計語彙，成熟、低調且穩重。同時飯店內規劃有室內與半露天的溫泉，讓房客可以盡情體驗箱根溫泉帶來的身心療癒。

Bar Hotel 箱根香山為賓客提供有多款果汁，還有啤酒、香檳、雞尾酒以及搭配用的零食，均是免費供應，讓房客可以把酒言歡。而且為了方便民眾好好享受飯店的時光，Bar Hotel 箱根香山的入住時間為傍晚18:00，退房時間則為下午14:00，就算想要多在床上慵懶一下，也很合適。週邊則有岡田美術館、小涌谷蓬萊園等觀光景點，可再做旅程延伸。