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HEARTS ON FIRE經典詩詞成鑽戒 文藝女神都會嫁了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HEARTS ON FIRE推出Written Love系列求婚鑽戒，以經典文學愛情為設計靈感。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出Written Love系列求婚鑽戒，以經典文學愛情為設計靈感。圖／HEARTS ON FIRE提供

正因為真愛難得，人類史上最動人的愛情故事都為文字記載下來、永遠流傳。不論是啟發浪漫詩人拜倫創作的美景、或是小說家珍奧斯汀筆下個性鮮活的女子，甚至是莎翁經典的戲劇，HEARTS ON FIRE都融入Written Love系列珠寶，8款嶄新的設計，透過珍貴的鉑金托高超過3克拉的耀眼主鑽，讓每對戀人的愛都成為雋永詩詞所歌頌的永恆。

三款獨特的戒台設計來自動人的詩句：意為「美麗的花朵」的BEL FIORE戒指，靈感來自於 John Boyle O’Reilly名詩《A White Rose》（白玫瑰），以交纏圍繞蕾絲鑽石鑲邊烘托主鑽。STELLA戒指由兩股交錯的線條保護的主鑽，靈感來自德語詩人Rainer Maria Rilke《Falling Stars》。而Connie Marcum Wong的詩作《Oh Luna》（噢！月亮），則將美麗的月光夜色畫作LUNA戒指簡約的戒型。

四款新作則是以著名文學故事的地點為發想。VERONA戒指高聳的戒台設計的靈感來自英國文豪莎士比亞名作《羅密歐與茱麗葉》的故鄉，融入埃及艷后冠冕輪廓的ALEXANDRIA當然指的是莎翁《安東尼與克莉奧佩特拉》的世界中心。VALENCIA 戒指線條比擬西班牙瓦倫西亞城市結構，PRIMROSE靈感來自倫敦櫻草花山。比較特別的是，AUSTEN戒指命名直接來自《傲慢與偏見》、《艾瑪姑娘要出嫁》、《理性與感性》等膾炙人口的小說作者珍奧斯汀，像橋一樣的在雙戒圈及主鑽間搭起了連結的設計，巧妙隱喻她的作品特質與文學地位。

除了360度無死角、托高大克拉主鑽的新款婚戒，同時還有Simple love和Grace兩款全新對戒。Simple love以鉑金打造簡約圓滑的線條，Grace則以鉑金搭配18K玫瑰金，邊緣的玫瑰金Milgrain金珠鑲邊象徵互相映照彼此的溫暖光芒。

BEL FIORE戒指，鉑金鑲嵌主鑽3克拉，訂製款價格店洽。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEL FIORE戒指，鉑金鑲嵌主鑽3克拉，訂製款價格店洽。圖／HEARTS ON FIRE提供
ALEXANDRIA戒指，鉑金鑲嵌主鑽5克拉，訂製款價格店洽。圖／HEARTS ON FIRE提供
ALEXANDRIA戒指，鉑金鑲嵌主鑽5克拉，訂製款價格店洽。圖／HEARTS ON FIRE提供
VERONA戒指，鉑金鑲嵌主鑽3.29克拉，445萬4,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
VERONA戒指，鉑金鑲嵌主鑽3.29克拉，445萬4,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出Written Love系列求婚鑽戒，以經典文學愛情為設計靈感。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出Written Love系列求婚鑽戒，以經典文學愛情為設計靈感。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出Written Love系列求婚鑽戒，以經典文學愛情為設計靈感。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出Written Love系列求婚鑽戒，以經典文學愛情為設計靈感。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出Written Love系列求婚鑽戒，以經典文學愛情為設計靈感。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出Written Love系列求婚鑽戒，以經典文學愛情為設計靈感。圖／HEARTS ON FIRE提供
VALENCIA戒指，鉑金鑲嵌主鑽3克拉，訂製款價格店洽。圖／HEARTS ON FIRE提供
VALENCIA戒指，鉑金鑲嵌主鑽3克拉，訂製款價格店洽。圖／HEARTS ON FIRE提供
LUNA戒指，鉑金鑲嵌主鑽3.07克拉，481萬3,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
LUNA戒指，鉑金鑲嵌主鑽3.07克拉，481萬3,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
STELLA戒指，鉑金鑲嵌主鑽3克拉，訂製款價格店洽。圖／HEARTS ON FIRE提供
STELLA戒指，鉑金鑲嵌主鑽3克拉，訂製款價格店洽。圖／HEARTS ON FIRE提供
PRIMROSE戒指，鉑金鑲嵌主鑽6.15克拉，1,009萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
PRIMROSE戒指，鉑金鑲嵌主鑽6.15克拉，1,009萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
AUSTEN戒指，鉑金鑲嵌主鑽3.23克拉，625萬5,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
AUSTEN戒指，鉑金鑲嵌主鑽3.23克拉，625萬5,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供

詩人 莎士比亞

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