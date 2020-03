HEARTS ON FIRE經典詩詞成鑽戒 文藝女神都會嫁了

正因為真愛難得,人類史上最動人的愛情故事都為文字記載下來、永遠流傳。不論是啟發浪漫詩人拜倫創作的美景、或是小說家珍奧斯汀筆下個性鮮活的女子,甚至是莎翁經典的戲劇,HEARTS ON FIRE都融入Written Love系列珠寶,8款嶄新的設計,透過珍貴的鉑金托高超過3克拉的耀眼主鑽,讓每對戀人的愛都成為雋永詩詞所歌頌的永恆。

三款獨特的戒台設計來自動人的詩句:意為「美麗的花朵」的BEL FIORE戒指,靈感來自於 John Boyle O’Reilly名詩《A White Rose》(白玫瑰),以交纏圍繞蕾絲鑽石鑲邊烘托主鑽。STELLA戒指由兩股交錯的線條保護的主鑽,靈感來自德語詩人Rainer Maria Rilke《Falling Stars》。而Connie Marcum Wong的詩作《Oh Luna》(噢!月亮),則將美麗的月光夜色畫作LUNA戒指簡約的戒型。

四款新作則是以著名文學故事的地點為發想。VERONA戒指高聳的戒台設計的靈感來自英國文豪莎士比亞名作《羅密歐與茱麗葉》的故鄉,融入埃及艷后冠冕輪廓的ALEXANDRIA當然指的是莎翁《安東尼與克莉奧佩特拉》的世界中心。VALENCIA 戒指線條比擬西班牙瓦倫西亞城市結構,PRIMROSE靈感來自倫敦櫻草花山。比較特別的是,AUSTEN戒指命名直接來自《傲慢與偏見》、《艾瑪姑娘要出嫁》、《理性與感性》等膾炙人口的小說作者珍奧斯汀,像橋一樣的在雙戒圈及主鑽間搭起了連結的設計,巧妙隱喻她的作品特質與文學地位。