人體無法自行合成 濃度10%維他命C也可以用擦的
維它他命C在1912年被發現以來，即被廣泛應用在肌膚抗老保養領域，同時是最强的抗氧化劑；但隨著人體老化，皮膚中維它命C含量會快速下降高達35%以上；由於維他命C人體無法自行合成，要透過飲食或塗抹方式來攝取，即時補充流失維他命C，才能使肌膚重啟抗氧化力，刺激膠原蛋白合成，達到抗老功效。
理膚寶水於2020年推出全新升級，貼近肌膚健康弱酸性，濃度高達10%「PH5.5純維他命C精華，以高效配方達到安全和有效率的抗老功效，協助肌膚從裡透亮 並且撫紋。這是繼2019年理膚寶水另一抗老產品B5彈潤修復精華上市後，又一項抗老產品，每日早晚皆可使用，因成分內含純維他命C，故使用後須搭配SPF15以上的防曬產品。
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