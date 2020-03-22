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寶格麗百萬珠寶加持 徐若瑄秀辣腿發表新歌

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI B.zero 1系列鑽石戒指，18萬1,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero 1系列鑽石戒指，18萬1,600元。圖／寶格麗提供

凍齡女神徐若瑄日前在加盟索尼（Sony Music）記者會暨新歌發表會，以全白造型秀出一雙美腿，讓人眼睛為之一亮！全場唯一比她的美腿更吸睛的，可能就是她耳朵上掛著一對超級招搖的寶格麗SERPENTI大耳環，璀璨美鑽組成蛇鱗造型的幾何圖騰，要價近130萬，視覺效果果然不俗。除了耳環，事實上，一直走在時尚前線的徐若瑄手指上也堆疊了多款鑽戒，以個性細節呼應鑽石耳環。

以靈蛇為造型的珠寶於1940年代開始出現在寶格麗的作品中，蛇的魅惑特質與神秘感立刻成為品牌的經典標誌，逐漸演變成全系列的SERPENTI珠寶。如徐若瑄這次配戴的BVLGARI Serpenti Eyes On Me鑽石耳環，是較為抽象的作品，擷取蛇的鱗片意象，以及和圖騰的方式呈現靈蛇之美。當然也有比較具象的作品，例如SERPENTI Seduttori的雙頭手環，就以精湛的義大利珠寶工藝打造立體的蛇頭，蛇的多變風采讓寶格麗得以盡情發揮，讓所有女性都能找到不同風格的SERPENTI作品配搭。

BVLGARI SERPENTI Viper白K金鑽石耳環，14萬4,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI Viper白K金鑽石耳環，14萬4,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Incontro d'Amore系列鑽石戒指，76,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Incontro d'Amore系列鑽石戒指，76,400元。圖／寶格麗提供
徐若瑄配戴百萬寶格麗珠寶加盟索尼。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
徐若瑄配戴百萬寶格麗珠寶加盟索尼。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
BVLGARI Serpenti Eyes On Me鑽石耳環，128萬7,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Eyes On Me鑽石耳環，128萬7,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Dedicata a Venezia威尼斯系列鑽石戒指，76,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Dedicata a Venezia威尼斯系列鑽石戒指，76,700元。圖／寶格麗提供
徐若瑄配戴百萬寶格麗珠寶加盟索尼。圖／寶格麗提供
徐若瑄配戴百萬寶格麗珠寶加盟索尼。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eternity Bands系列鑽石戒指，26萬6,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eternity Bands系列鑽石戒指，26萬6,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI Seduttori系列紅碧璽與鑽石雙蛇頭手環，44萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI Seduttori系列紅碧璽與鑽石雙蛇頭手環，44萬3,600元。圖／寶格麗提供
徐若瑄配戴百萬寶格麗珠寶加盟索尼。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
徐若瑄配戴百萬寶格麗珠寶加盟索尼。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
BVLGARI SERPENTI Seduttori系列祖母綠與鑽石雙蛇頭手環，76萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI Seduttori系列祖母綠與鑽石雙蛇頭手環，76萬元。圖／寶格麗提供
徐若瑄配戴百萬寶格麗珠寶加盟索尼。圖／取自IG @vivianhsu.ironv
徐若瑄配戴百萬寶格麗珠寶加盟索尼。圖／取自IG @vivianhsu.ironv

珠寶 義大利

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