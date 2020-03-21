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網路預購口罩即將到手 明天注意簡訊取貨通知
網路預購口罩的人請注意，三月廿二日起，將發送簡訊取貨通知及序號，衛福部先請大家認明「五大電信口罩預購專線」，如果不是這些專線號碼，就有可能是詐騙。
五大電信口罩預購專線如下：
中華電信：️0911-516-622
台灣大哥：️0935-120-188
亞太電信：️0906-174-797
台灣之星：️0971-886-019
遠傳電信：️0954-000-362、️0903-448-084
衛福部提醒，如果沒有收到簡訊，可直接至eMask口罩預購系統官方網站查詢繳款紀錄及取貨序號。
衛福部也說，近來接到詐騙電話常見有以口罩預購系統出現問題為由，騙取個人資料，或是以口罩預購成功，要求匯款️，這些都是詐騙，千萬不要相信。
如果收到手機簡訊或電子郵件，但「直接註明」個人專屬匯款帳號，或提供連結網址與 eMask 系統網址不符，便可能是詐騙訊息。此時可「165反詐騙專線」查證，或到 eMask 口罩預購官方網站諮詢文字客服(https://emask.taiwan.gov.tw)
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