國內設計師加入口罩套設計行列 汪俐伶推幻彩反光新品

汪俐伶同名品牌WANGLILING推出「迷光山水限定口罩套」，以灰、藍、黑三色迷彩為主，包括幼兒、成人款以及家庭組，運用品牌辨識度高的反光布料為材質，加入口罩套的行列。

口罩已成為生活必備品，各式口罩套也是新寵單品，設計師汪俐伶將獨特面料的迷光水色融入設計之中，其特色是在鎂光燈下會有反光效果。這次口罩套的設計以百搭的迷彩圖樣為主，灰藍黑色系可搭襯各種造型；親膚面料本身具透氣感，以純棉、再生纖維、丹寧緹花布等製成，先染後織的處理提升牢固、耐洗度，內裡則是100%全棉；此外斑斕灰色則是100%的polyester面料，具吸濕排汗、防潑水效果。