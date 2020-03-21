世界地球日減塑！THE BODY SHOP回收折抵、AVEDA助重建

每年的4月22日是「世界地球日」，而且2020年的世界地球日適逢50周年，為喚醒大家愛地球，一起減塑行動，或愛護大自然等活動，不少品牌推出相關倡導活動。

THE BODY SHOP從即日起至4月30日，持THE BODY SHOP空瓶至門市回收，每個空瓶可以折抵10元，持其他專櫃化妝保養品的空瓶，每個折抵5元，單筆訂單最多折抵10個空瓶，空瓶限制要有環保回收標示的正貨空瓶。

AVEDA則推出地球月活動，主要幫助優人神鼓山上劇場的的共建計畫，優人神鼓之前在老泉山森林打造山上劇場，因當地水源不易，所有水源都是靠雨水回收、人力搬運，降低人為的生活痕跡。但在2019年一場大火毀了山上劇場，優人神鼓因此發起共建計畫。

AVEDA為響應該計畫，4月10日至5月14日於全台直營門市，推出「重修舊好限定組」，內含復原配方修護精華200ml、黑木擴香瓶、AVEDA特調純香「環山」，售價2,000元，每售出一組，就捐出100元給優人文化藝術基金會。