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四間本地男裝選品店 ig帳號也太美 手指逛街刷起來

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Steven W. Leathercraft選用義大利植鞣皮，一針一線、慢工出細活。圖 / Steven W. Leathercraft提供。
Steven W. Leathercraft選用義大利植鞣皮，一針一線、慢工出細活。圖 / Steven W. Leathercraft提供。

想出門散心，但又擔心人潮？其實網路購物已然非常便利，四間本地有型男仕風格選品店的ig美型帳號，讓你手指怒刷一排也能挑到心頭好，有型又安全。

手工皮具訂製工作室Steven W. Leathercraft（ig帳號：stevenw_leather）原為無師自學起家，他精選義大利植鞣革協會（Pelle Conciata al Vegetale in Toscana）的植鞣皮革，除手工製造皮夾、公事包、皮帶等各式大小皮具，近年也至日本考察進修，甚至曾受邀前往馬來西亞開設為期四日的短期工坊，雖為個人工作室品牌，但可透過ig或官方聯繫，直接進行線上購物，同時ig帳號中精緻的手工縫製過程，更讓人感受到細節與手作的真正溫度。

香港紳裝選品品牌的台灣分店The Anthology Taiwan（ig帳號：theanthology_tw）主打南義風格，在古典中帶著閒散氣息，除訂製品外，配件、成衣，都可直接透過FB或ig私訊購買。男裝選品店的風格舵手之一Oak Room近日處於調整狀態暫停出貨，但另一分店、藏身微風國賓廣場旁巷弄內的El gato（ig帳號：elgato_tw）卻悄悄正式開張，除能在此買到皮鞋，白天還有手沖咖啡、可頌，路過時看要帶一雙鞋或快速一段下午茶時光，想來非常愜意。

此外創立於2015年的手工鞋履品牌Graziat（ig帳號：graziat_taipei）強調手工染色，為鞋履賦予獨特色彩層次，以黑白色調為主的ig帳號很有藝術感，同時可透過電子郵件或臉書私訊，直接購買商品。

不時以黑白照片呈現的男鞋店舖Graziat，呈現鮮明的藝術氣息。翻攝自 ig @ graziat_taipei。
不時以黑白照片呈現的男鞋店舖Graziat，呈現鮮明的藝術氣息。翻攝自 ig @ graziat_taipei。
無師自通的手工皮具訂製工作室Steven W. Leathercraft，單看手工縫製過程，已然賞心悅目。圖 / 翻攝自 ig @stevenw_leather。
無師自通的手工皮具訂製工作室Steven W. Leathercraft，單看手工縫製過程，已然賞心悅目。圖 / 翻攝自 ig @stevenw_leather。
除了販售鞋履、提供擦鞋服務，El gato同時還提供手沖咖啡、飲品與簡易餐食，成為另類的紳裝生活提案。圖 / 翻攝自 ig @el gato。
除了販售鞋履、提供擦鞋服務，El gato同時還提供手沖咖啡、飲品與簡易餐食，成為另類的紳裝生活提案。圖 / 翻攝自 ig @el gato。
去義大利現在很危險，但想欣賞南義風格？去The Anthology Taiwan官方ig就輕鬆得多。圖 / 翻攝自 ig @ theanthology_tw。
去義大利現在很危險，但想欣賞南義風格？去The Anthology Taiwan官方ig就輕鬆得多。圖 / 翻攝自 ig @ theanthology_tw。

品牌 馬來西亞

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