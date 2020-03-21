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四間本地男裝選品店 ig帳號也太美 手指逛街刷起來
想出門散心，但又擔心人潮？其實網路購物已然非常便利，四間本地有型男仕風格選品店的ig美型帳號，讓你手指怒刷一排也能挑到心頭好，有型又安全。
手工皮具訂製工作室Steven W. Leathercraft（ig帳號：stevenw_leather）原為無師自學起家，他精選義大利植鞣革協會（Pelle Conciata al Vegetale in Toscana）的植鞣皮革，除手工製造皮夾、公事包、皮帶等各式大小皮具，近年也至日本考察進修，甚至曾受邀前往馬來西亞開設為期四日的短期工坊，雖為個人工作室品牌，但可透過ig或官方聯繫，直接進行線上購物，同時ig帳號中精緻的手工縫製過程，更讓人感受到細節與手作的真正溫度。
香港紳裝選品品牌的台灣分店The Anthology Taiwan（ig帳號：theanthology_tw）主打南義風格，在古典中帶著閒散氣息，除訂製品外，配件、成衣，都可直接透過FB或ig私訊購買。男裝選品店的風格舵手之一Oak Room近日處於調整狀態暫停出貨，但另一分店、藏身微風國賓廣場旁巷弄內的El gato（ig帳號：elgato_tw）卻悄悄正式開張，除能在此買到皮鞋，白天還有手沖咖啡、可頌，路過時看要帶一雙鞋或快速一段下午茶時光，想來非常愜意。
此外創立於2015年的手工鞋履品牌Graziat（ig帳號：graziat_taipei）強調手工染色，為鞋履賦予獨特色彩層次，以黑白色調為主的ig帳號很有藝術感，同時可透過電子郵件或臉書私訊，直接購買商品。
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