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防堵衛生紙之亂！7家賣場推「衛生紙限購令」　業者：瘋搶的確緩和一些

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
為了讓更多需要的人都能買到衛生紙，量販超市即日起實施限購令。圖／報系資料照片
為了讓更多需要的人都能買到衛生紙，量販超市即日起實施限購令。圖／報系資料照片

自從新冠肺炎疫情爆發以來，衛生紙就成了莫名被瘋狂搶購的搶手貨，儘管經濟部再三強調衛生紙原料與口罩不同、產量無虞，仍然壓不住民眾恐慌囤貨的心。繼好市多先前已啟動每人每卡限購一串衛生紙的策略之後，今天（3月21日）起家樂福、大潤發、全聯、愛買、頂好、美廉社等都宣布開始實施衛生紙限購令，除了美廉社每人限購2串之外，其餘賣場都是限購一串，希望讓更多有需要的人都能買到衛生紙，並呼籲物資應適量購買、無需囤貨。

家樂福即日起每人每車限購買1串衛生紙商品，廚房紙巾、面紙不在限制內。據家樂福觀察，今天上午店內架上的衛生紙貨量大約有2～3成以上，還是有消費者陸續購買，但限購令實施之後瘋搶現象的確有緩和一些。

大潤發在官方粉絲團公告每人每卡每日限購一串衛生紙，其他所有型錄促銷商品每人每卡每日同款限購5個（組）；愛買、頂好也都是每人每車限購一串衛生紙。

全聯即日起配合政府相關限購政策，衛生紙每人限購一串（件），衛生紙庫存以門市現場貨量為準，如果短暫缺貨請清費者耐心等待，物流與廠商持續努力出貨中。

美廉社即日起每人限購2串衛生紙，業者表示目前存量與銷售比例還可以供應，沒有不足之處。

經濟部稍早也在官方粉絲團發文表示，感謝各大賣場在與政府討論後實施衛生紙一人限買一串的措施，「之所以要實施限買一串的模式，是因為有極少數人當成在批發、直接買到爆，在比較熱門的賣場，工作人員一天內就得幫衛生紙補貨上架50次」，強調衛生紙製造商已承諾會全天候生產，賣場限買一串讓大家都可以買，否則賣場工作人員實在是補貨補到手軟。

大潤發在官方粉絲團公告即日起每人每卡每日限購一串衛生紙。圖／翻攝自大潤發FB粉絲團
大潤發在官方粉絲團公告即日起每人每卡每日限購一串衛生紙。圖／翻攝自大潤發FB粉絲團
愛買在官方粉絲團公告即日起每人每車限購一串衛生紙。圖／翻攝自愛買FB粉絲團
愛買在官方粉絲團公告即日起每人每車限購一串衛生紙。圖／翻攝自愛買FB粉絲團
家樂福即日起每人每車限購買1串衛生紙。圖／家樂福提供
家樂福即日起每人每車限購買1串衛生紙。圖／家樂福提供
新冠肺炎疫情引爆民眾瘋搶衛生紙，賣場架上幾乎都被掃空。圖／報系資料照片
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衛生紙 家樂福 愛買

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