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瑞士表廠停工潮 蕭邦與法蘭克穆勒也休眠 專家解讀

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Franck Muller宣布進入停工，將依瑞士政府行政命令為主，同時並未預告復工時程。圖 / 翻攝自Franck Muller官方臉書帳號。
Franck Muller宣布進入停工，將依瑞士政府行政命令為主，同時並未預告復工時程。圖 / 翻攝自Franck Muller官方臉書帳號。

疫情衝擊全球製造業，連帶高級鐘表也多所牽連。繼先前勞力士（Rolex）、愛彼（Audemars Piguet）、雅典（Ulysse Nardin）等多家表廠宣布停工至四月，近日又有播威（BOVET）、蕭邦（Chopard）與法蘭克穆勒（Franck Muller）也宣布停工。蕭邦於昨日於instagram帳號宣布：將暫停全球大規模的精品專賣店營運，但仍保留社群軟體與電子郵件的聯繫可能；法蘭克穆勒則也在昨日於官方臉書宣告錶廠停工，未來將依瑞士政府行政命令，但並未預告復工時程。

資深鐘表評論家陳毓鴻提出分析，自瑞士兩大表展100年來的罕見停辦外，針對這波疫情的產業影響，他認為後續將有三點值得觀察。其一：專門於品牌幕後供應高級機芯的供應商將首當其衝，這些獨力研發的小型工作室在2018、2019年投入研發，但因2020的景氣大幅萎縮，將使其無法收到訂單；其二，珠寶類品牌與珠寶表的萎縮顯而易見，今年中國市場二至三月的業績已下修七至八成，預計還將持續受到衝擊。

最後，根據瑞士專業媒體Credit Suisse分析，下一波受到影響的將是體質不佳的獨立製表品牌，預估還會有30個品牌宣布結業，而綜合二與三的觀察，今年已有De Grisogono與Romain Jerome宣布倒閉。截至截稿時間為止，目前瑞士製表產業至少已有七間表廠宣布停工、兩個品牌宣布破產，這波因疫情帶來對鐘表產業的影響或盤整，或許才正開始。

Chopard於昨日於instagram帳號宣布：暫停全球大量精品店，但仍保留社群軟體與電子郵件的聯繫可能；唯台灣本地的蕭邦專賣店則不受影響，目前皆正常營業。圖 / Chopard提供。
Chopard於昨日於instagram帳號宣布：暫停全球大量精品店，但仍保留社群軟體與電子郵件的聯繫可能；唯台灣本地的蕭邦專賣店則不受影響，目前皆正常營業。圖 / Chopard提供。

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