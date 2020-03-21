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幸運星＆晶閃美鑽！迪奧、嬌蘭全新唇膏，擦上有好心情

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
迪奧癮誘幸運星唇膏代言人卡拉迪樂芬妮Cara Delevingne。圖／迪奧提供
迪奧癮誘幸運星唇膏代言人卡拉迪樂芬妮Cara Delevingne。圖／迪奧提供

縱使疫情多變，還是要讓自己過得開心，雖然戴著口罩，一支口紅卻也能增添美好色彩，趁著母親節檔期即將到來，多變的唇彩又有新品、新色上市，一抹上去動人更顯水潤，而且只要挑選滋潤度高的口紅，也能順便養唇。

Dior迪奧癮誘幸運星唇膏／1,300元

想讓自己更幸運嗎？就來支Dior迪奧癮誘幸運星唇膏吧！星星是迪奧先生專屬的幸運符號，這回星星被加入唇彩之中，全新的迪奧癮誘幸運星唇膏，為亞洲女性推出「朝露玫瑰色」、「日落玫瑰色」、「溫柔奶茶色」等三大色系，以暖色調、復古冷色調、顯白奶茶色調，為這次神級色彩的主打星。

朝露玫瑰色系首推#976迪奧莓果粉，也是幸福人妻曾之喬的最愛顏色，IG、小紅書都造成熱烈的討論。日落玫瑰色系皆以冷色調、復古色為主，受到南韓彩妝網紅PONY欽點的#667豆沙玫瑰，不挑膚色、超顯白。溫柔奶茶色系最推薦超顯白的#740蜜豆茶棕色，這也是斷貨王誘癮超模漆光唇釉新推出的水潤星燦版，也預料會掀起搶購。

癮誘幸運星唇膏融入獨特的粉漾星光粒子，滋潤一抹即上色，目前搶先在迪奧專業後台彩妝專櫃、迪奧線上快閃店獨家販售，4月13日全台專櫃才上市。

嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏／1,160元

把唇膏變成精緻精品的法國嬌蘭，以紅寶石之吻高訂唇膏系列，推出了14款新的色系，滋潤亮澤色系為高訂晶鑽唇膏，共有全新7色，主打色#N235濃情番茄瑪格麗特，正紅色的飽和與滋潤度，顯出女王風範，上色同時保養，也是近期唇膏的主要核心。霧面色系也推出7款色選，#N168代表富裕的數字，深沉裸棕色更顯氣質脫俗，霧面質感卻不乾澀。

除了唇色絕美，唇膏搭配的彩殼更有奢華閃亮新作，全新8款結合寶石、晶鑽彩殼，啟發於高級訂製精品珠寶的精心設計，讓人眼睛為之一亮，一拿出來補唇妝，在陽光下絕對閃耀迷人。

由於疫情關係，許多人上唇膏的機會雖然不多，但戴口罩時期，就是最佳「養唇」時機，嬌蘭也有紅寶之吻妝前修護潤唇膏#N00，保濕潤澤度高，單擦當潤唇膏用，還能當成唇膏打底，連續滋潤唇部六小時，使保濕度提高27％，讓顯色、飽和都到位。

嬌蘭 紅寶之吻高訂妝前修護潤唇膏_N00(椰林迷情)／1,160元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭 紅寶之吻高訂妝前修護潤唇膏_N00(椰林迷情)／1,160元。圖／嬌蘭提供
迪奧癮誘幸運星唇膏#976 3.2g ／1,300元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘幸運星唇膏#976 3.2g ／1,300元。圖／迪奧提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏／1,160元。（不含唇膏盒）圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏／1,160元。（不含唇膏盒）圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂炫霧唇膏＃N168試色。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂炫霧唇膏＃N168試色。圖／嬌蘭提供
紅寶之吻高訂唇膏彩殼，(全新4款晶鑽款)／1,350元。圖／嬌蘭提供
紅寶之吻高訂唇膏彩殼，(全新4款晶鑽款)／1,350元。圖／嬌蘭提供
迪奧癮誘幸運星唇膏#740 3.2g／1,300元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘幸運星唇膏#740 3.2g／1,300元。圖／迪奧提供
紅寶之吻高訂唇膏彩殼(全新4款_寶石款)／800元。圖／嬌蘭提供
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紅寶之吻高訂晶鑽唇膏系列，全系列試色。圖／嬌蘭提供
紅寶之吻高訂晶鑽唇膏系列，全系列試色。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂晶鑽唇膏＃N235試色。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂晶鑽唇膏＃N235試色。圖／嬌蘭提供
迪奧癮誘幸運星唇膏#667 3.2g ／1,300元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘幸運星唇膏#667 3.2g ／1,300元。圖／迪奧提供
星星是迪奧先生專屬的幸運符號，星星被加入唇彩之中，一同來摘星。圖／迪奧提供
星星是迪奧先生專屬的幸運符號，星星被加入唇彩之中，一同來摘星。圖／迪奧提供

奶茶 唇彩 疫情

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