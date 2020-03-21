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囤貨、補貨的好時機！「屈臣氏醫美賞」DR.WU化妝水獨家加大版、特惠組快買一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU眾多熱銷商品第二件3折。圖／DR.WU提供
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU眾多熱銷商品第二件3折。圖／DR.WU提供

屈臣氏醫美金評賞將於3月26日至4月22日開跑，DR.WU與屈臣氏攜手祭出超值優惠，首度獨家推出玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型）限量加大版250ml優惠價899元、玻尿酸保濕精華液15ml限時體驗價699元，以及杏仁酸亮白煥膚精華18% 30ml、礦質無瑕底妝系列買1送1。慶祝屈臣氏電商平台6周年，網路與實體門市同步優惠，周周Happy day消費滿488元可享88折，消費滿1,500元送200元商品提貨券、滿3,000元送500元商品提貨券。

DR.WU本次的重點囤貨商品首推玻尿酸保濕精華化妝水限量清爽加大版250ml，原價1,333元、約67折特價899元；玻尿酸保濕精華液15ml限時體驗價699元、30ml限時體驗價1,299元；另有眾多熱銷商品第二件3折。

如果想要提早準備母親節禮物，趁著這波優惠入手也很划算，像是DR.WU獨家母親節限定禮盒「超逆齡彈力修復療程組」內含經典角鯊潤澤修復精華15ml、超彈力緊緻精華露150ml，原價2,100元、約64折特價1,350元。另有專為小資女設計的特惠組，「玻尿酸清爽保濕療程組」內含玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型）150ml、玻尿酸保濕華液（清爽型）15ml、玻尿酸保濕水凝露30ml，原價2,500元、約53折特價1,480元；「經典保濕煥膚療程組」內含杏仁酸亮白煥膚精華18% 15ml、玻尿酸保濕精華乳50ml，原價1,650元、約6折特價999元。

屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU經典保濕煥膚療程組特價999元。圖／DR.WU提供
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU經典保濕煥膚療程組特價999元。圖／DR.WU提供
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU玻尿酸保濕精華液系列推出限時體驗價。圖／DR.WU提供
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU玻尿酸保濕精華液系列推出限時體驗價。圖／DR.WU提供
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU玻尿酸清爽保濕療程組特價1,480元。圖／DR.WU提供
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU玻尿酸清爽保濕療程組特價1,480元。圖／DR.WU提供
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU獨家推出玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型）限量加大版250ml，優惠價899元。圖／DR.WU提供
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU獨家推出玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型）限量加大版250ml，優惠價899元。圖／DR.WU提供
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU超逆齡彈力修復療程組特價1,350元。圖／DR.WU提供
屈臣氏醫美金評賞將於3月26日起開跑，DR.WU超逆齡彈力修復療程組特價1,350元。圖／DR.WU提供

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