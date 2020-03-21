囤貨、補貨的好時機！「屈臣氏醫美賞」DR.WU化妝水獨家加大版、特惠組快買一波

以自住為出發點的購屋，你在乎的是什麼？有人考慮生活機能，有人為了學區考慮子女教育，還有人是因為逐工作而居，希望距離上班的地點不要太遠，更多女性購屋可能會是因為屋內的動線規畫讓自己心動不已，例如浴室有對外窗；設備齊全可以容納烤箱、洗碗機，讓自己大展身手的廚房；臥室夠大能規畫出夢想中的更衣間等，甚至有足夠收納空間與居住安全也是夠吸引女性購屋的關鍵。

2020-03-21 13:34