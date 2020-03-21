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Angelababy零瑕疵顏值 拎DIOR夏日系列成了花園精靈
日前DIOR官方微博發布了Angelababy置身花園、搭配Dioriviera系列配件的美圖，高度完妝的精緻臉孔，百分百展現Angelababy的甜美顏值，由她詮釋夏日系列表現了花中精靈的優雅，也呈現Dioriviera系列的繽紛，搭配Angelababy纖瘦修長的美腿，引人走進美好的輕快夏日度假氛圍。
Dioriviera，由DIOR和義大利文riviera（意指海岸線）拼字而成，是女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri主導的時裝限定系列，表現度假造型的慵懶恣意。Dioriviera首見於2018年夏季，最初是以水手服條紋T恤為主，後續發展囊括服裝、配件、飾品和鞋履，強調輕盈與寬鬆的剪裁，本季也推出迷人的海灘泳裝，而相較之前僅在度假勝地例如西班牙伊比薩島、法國聖特羅佩的快閃店銷售，本季擴及全球各專門店皆可購得。
此限定系列的靈感除了度假與海洋，也延續當季時裝系列最具代表性的元素，例如2020早春非洲草原的印花，再到2020春夏以瑞士渥瑞塔山（Monte Verita）烏托邦社區為靈感所啟發的Dioraura虹彩能量圖騰、紮染工藝，在水果色系的鮮活漸層中，展現夏日的悠哉愜意。
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