PChome 24h購物「Dyson超級品牌日」！限時4天獨家下殺54折起

想要買Dyson快趁這一波！PChome 24h購物將於3月23日至3月26日獨家推出限時4天的「Dyson超級品牌日」活動，主打Dyson旗艦館下殺54折起，吸塵器、空氣清淨機、吹風機等全面折扣，更祭出指定機種線上獨家價、活動期間每天上午11點開搶最高現省1,000元的「限量折價神券」，館內單筆指定商品消費滿15,000元登記送500P幣、滿20,000元送1,000P幣，並同步官網開放新品Dyson V8 Slim Fluffy＋無線吸塵器預購，4月5日前結帳可享17,900元現折2,000元。

近期宅經濟發威，消費者更加追求居家生活品質，PChome 24h購物Dyson旗艦館整體業績較去年同期成長超過6成，吸塵器、空氣清淨機最熱銷，尤其空氣清淨機銷量更較去年同期大幅成長超過1倍以上，春季天氣變化多端，可一機多用的Dyson三合一智能涼暖空氣清淨機也躍升為近期人氣商品。此外，Dyson推出多用途的智能燈具，透過日光追蹤自動調整照明色溫及亮度，搭載Dyson Link自訂專屬照明模式，量身打造舒適的居家環境，也是熱銷爆款新品。

Dyson首度推出專為亞洲居家環境所設計的Dyson V8 Slim Fluffy＋無線吸塵器，搭配全新輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，更配有全新推出的LED細縫清潔吸頭，不論是家具底部縫隙或黑暗角落深處都能透過LED照亮，方便深入狹窄空間進行清潔，4月5日前於PChome 24h購物預購可現折2,000元。