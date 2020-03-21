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PChome 24h購物「Dyson超級品牌日」！限時4天獨家下殺54折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物3月23日至3月26日推出「Dyson超級品牌日」獨家下殺54折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物3月23日至3月26日推出「Dyson超級品牌日」獨家下殺54折起。圖／PChome 24h購物提供

想要買Dyson快趁這一波！PChome 24h購物將於3月23日至3月26日獨家推出限時4天的「Dyson超級品牌日」活動，主打Dyson旗艦館下殺54折起，吸塵器、空氣清淨機吹風機等全面折扣，更祭出指定機種線上獨家價、活動期間每天上午11點開搶最高現省1,000元的「限量折價神券」，館內單筆指定商品消費滿15,000元登記送500P幣、滿20,000元送1,000P幣，並同步官網開放新品Dyson V8 Slim Fluffy＋無線吸塵器預購，4月5日前結帳可享17,900元現折2,000元。

近期宅經濟發威，消費者更加追求居家生活品質，PChome 24h購物Dyson旗艦館整體業績較去年同期成長超過6成，吸塵器、空氣清淨機最熱銷，尤其空氣清淨機銷量更較去年同期大幅成長超過1倍以上，春季天氣變化多端，可一機多用的Dyson三合一智能涼暖空氣清淨機也躍升為近期人氣商品。此外，Dyson推出多用途的智能燈具，透過日光追蹤自動調整照明色溫及亮度，搭載Dyson Link自訂專屬照明模式，量身打造舒適的居家環境，也是熱銷爆款新品。

Dyson首度推出專為亞洲居家環境所設計的Dyson V8 Slim Fluffy＋無線吸塵器，搭配全新輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，更配有全新推出的LED細縫清潔吸頭，不論是家具底部縫隙或黑暗角落深處都能透過LED照亮，方便深入狹窄空間進行清潔，4月5日前於PChome 24h購物預購可現折2,000元。

此外，PChome 24h購物「Dyson超級品牌日」於Dyson旗艦館內下單滿99元可天天登記抽主機，3月23日活動首日祭出市價16,600元的Dyson Supersonic吹風機HD03抽獎；更設計了「Dyson轉轉賺翻天」互動遊戲，有機會抽中市價17,900元的Dyson V8 Slim Fluffy＋吸塵器；活動期間每天晚上9點準點開賣限量免萬元單品，包括Dyson二合一涼暖風扇AM09特價8,999元、Dyson Pure Cool Me BP01個人空氣清淨機特價9,999元以及Dyson吹風機、造型器福利品特價9,999元；其他優惠還有全館配件5折起，Dyson V11 Fluffy手持無線吸塵器、Dyson Air Multiplier涼暖氣流倍增器激殺折扣。

Dyson Airwrap Smooth＋Control造型器－順髮組（福利品），原價16,600元、PChome 24h購物3月26日晚上9點限量特價9,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
Dyson Airwrap Smooth＋Control造型器－順髮組（福利品），原價16,600元、PChome 24h購物3月26日晚上9點限量特價9,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
Dyson Air Multiplier涼暖氣流倍增器AM09，原價16,900元、PChome 24h購物3月25日晚上9點限量特價8,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇BP01，原價14,900元、PChome 24h購物3月23日晚上9點限量特價9,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇BP01，原價14,900元、PChome 24h購物3月23日晚上9點限量特價9,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
Dyson Supersonic 智能恆溫吹風機HD02（福利品），原價14,600元、PChome 24h購物3月24日晚上9點限量特價9,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
Dyson Supersonic 智能恆溫吹風機HD02（福利品），原價14,600元、PChome 24h購物3月24日晚上9點限量特價9,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
Dyson V8 SV10K Slim Fluffy＋無線吸塵器，原價17,900元、PChome 24h購物即日起至4月5日新品預購價15,900元。圖／PChome 24h購物提供
Dyson V8 SV10K Slim Fluffy＋無線吸塵器，原價17,900元、PChome 24h購物即日起至4月5日新品預購價15,900元。圖／PChome 24h購物提供
Dyson SV14 V11 Fluffy手持無線吸塵器，原價22,900元、PChome 24h購物3月23日上午10點至3月26日特價18,900元。圖／PChome 24h購物提供
Dyson SV14 V11 Fluffy手持無線吸塵器，原價22,900元、PChome 24h購物3月23日上午10點至3月26日特價18,900元。圖／PChome 24h購物提供

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