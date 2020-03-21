SEIKO跨界宮崎駿吉卜力工作室 獨創「紅豬」聯名限量表

即便因為新冠肺炎影響，SEIKO取消了原訂的盛大新表款活動，但還是如期的向全球曝光2020年度重點腕表。除了事先就公布的周年紀念款之外，最受到關注的就是SEIKO與動畫大師宮崎駿旗下吉卜力工作室跨界合作，以經典電影《紅豬》為靈感，推出聯名表款。

1992年上映帶有魔幻寫實主義的經典動畫電影《紅豬》，定位並非是給兒童看的作品，所以一直是宮崎駿大師討論度最高的作品之一，也讓不少人留下深刻記憶。而SEIKO則從電影中主角所駕駛的Savoia S-21飛機獲得啟發，以創新Spring Drive機芯來呼應其功能與設計，並讓腕表的每個細節都呈現虛構飛機美學和特色。SEIKO分別打造出兩款Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版腕表，一黑一白，並各自帶有電影中的元素，讓大師的粉絲或表迷都能重溫當時的經典片段。