快訊

輕症不二採新措施上路 指揮中心記者會1400舉行

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SEIKO跨界宮崎駿吉卜力工作室 獨創「紅豬」聯名限量表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SEIKO Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版SRQ033腕表，搭載Caliber 8R48計時機芯，不鏽鋼表殼搭配琺瑯表盤，限量600只，約13萬3,600元。圖／SEIKO提供
SEIKO Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版SRQ033腕表，搭載Caliber 8R48計時機芯，不鏽鋼表殼搭配琺瑯表盤，限量600只，約13萬3,600元。圖／SEIKO提供

即便因為新冠肺炎影響，SEIKO取消了原訂的盛大新表款活動，但還是如期的向全球曝光2020年度重點腕表。除了事先就公布的周年紀念款之外，最受到關注的就是SEIKO與動畫大師宮崎駿旗下吉卜力工作室跨界合作，以經典電影《紅豬》為靈感，推出聯名表款。

1992年上映帶有魔幻寫實主義的經典動畫電影《紅豬》，定位並非是給兒童看的作品，所以一直是宮崎駿大師討論度最高的作品之一，也讓不少人留下深刻記憶。而SEIKO則從電影中主角所駕駛的Savoia S-21飛機獲得啟發，以創新Spring Drive機芯來呼應其功能與設計，並讓腕表的每個細節都呈現虛構飛機美學和特色。SEIKO分別打造出兩款Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版腕表，一黑一白，並各自帶有電影中的元素，讓大師的粉絲或表迷都能重溫當時的經典片段。

白色表盤的Presage吉卜力工作室紅豬聯名腕表，採用Spring Drive機芯，配有利用義大利國旗紅、白、綠的縫線裝飾的黑、紅鱷魚皮革表帶，呼應了電影主角紅豬的出身。黑色表盤款式則搭載了Caliber 8R48計時機芯，在右側的計時盤也帶有紅、白、綠的塗層，而Savoia S-21尾翼的「R」標誌，也分別出現在兩款腕表的6點鐘方向，再次緊扣主題。值得一提的是，無論是黑、白盤都是琺瑯材質，表殼側邊也鐫刻了飛機名，底蓋上更有紅豬圖案，連同收納表盒都有著來自電影導演宮崎駿的訊息，收藏價值高。

SEIKO將在六月上市Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版腕表。圖／SEIKO提供
SEIKO將在六月上市Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版腕表。圖／SEIKO提供
Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版腕表，表殼側邊也鐫刻了Savoia S-21飛機名稱。圖／SEIKO提供
Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版腕表，表殼側邊也鐫刻了Savoia S-21飛機名稱。圖／SEIKO提供
SEIKO Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版SNR047腕表，搭載Spring Drive 5R65機芯，不鏽鋼表殼搭配琺瑯表盤，限量500只，約18萬9,000元。圖／SEIKO提供
SEIKO Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版SNR047腕表，搭載Spring Drive 5R65機芯，不鏽鋼表殼搭配琺瑯表盤，限量500只，約18萬9,000元。圖／SEIKO提供
Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版腕表，底蓋上有紅豬圖案裝飾。圖／SEIKO提供
Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版腕表，底蓋上有紅豬圖案裝飾。圖／SEIKO提供

電影 腕表

延伸閱讀

穿透美學瘋玩創意 HYT透明彩色骷髏腕表潮到炸

質感好聲活！萬寶龍推全新智慧耳機 李玉璽有型潮搭

周末輕旅行／后里圳磚橋、舊鐵道隧道 踏尋神隱少女

傳為讓孩子同天生讓妻提前剖腹產　吳尊工作室發聲明「歪曲事實」

相關新聞

搶攻年輕世代荷包！BTS防彈少年團加持FILA 陳立農、易烊千璽詮釋adidas新系列

adidas針對Z世代，打造出NEO運動時尚系列，有別於adidas Originals偏向造型搭配的需求，而是能在運動...

不用出國玩 台版馬丘比丘、楓丹白露在這裡

新冠肺炎疫情擴散，不出國，台灣也好玩，網路傳出不少國內外景點對比照，東北角福容大飯店福隆店也搜集東北角周邊景點的美景照，...

PChome 24h購物「Dyson超級品牌日」！限時4天獨家下殺54折起

想要買Dyson快趁這一波！PChome 24h購物將於3月23日至3月26日獨家推出限時4天的「Dyson超級品牌日」...

SEIKO跨界宮崎駿吉卜力工作室 獨創「紅豬」聯名限量表

即便因為新冠肺炎影響，SEIKO取消了原訂的盛大新表款活動，但還是如期的向全球曝光2020年度重點腕表。除了事先就公布的...

杜娃黎波拎alexanderwang閃到炸 rag & bone新款好逗

經常斷貨的alexanderwang包款有位超級粉絲，就是杜娃黎波（Dua Lipa），她個人擁有各式各樣的品牌手袋，包...

穿透美學瘋玩創意 HYT透明彩色骷髏腕表潮到炸

雖然談到疫情總讓人神色大變，但不得不說，病毒和時間卻有奇妙相似之處：你看不到、但不代表不存在。時間的透明，同樣反映在設計...

復刻經典老鼠擺件！施華洛世奇水晶老鼠、Cute貓咪登場

2020年是珠寶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）歡慶125周年，為紀念這特殊日子，施華洛世奇特別復刻了品牌史上首件水...

打造獨一無二風格！AllSaints推皮衣客製化服務

想替皮衣增添個人特色？即日起至4月5日，只要購買正價AllSaints皮衣乙件除了能獲得千元購物金，還可任選三款客製別針...

防疫期間不想出門 農產品變身Q彈麵條宅配到府健康吃

新冠肺炎疫情升溫，民眾出門消費意願降低，台中市政府輔導各區農會，依各區農產，研發出具有地方特色的麵食，清水區以韭菜製成「...

台北亞都「買1晚送1晚」到9月 下午茶平均每人300元

「買一送一」又一波！台北亞都麗緻大飯店推出「買1贈1歡樂延長至9月」，包括兩晚住宿、巴賽麗廳文學下午茶「小紅帽與大野狼」...

橡木桶洋酒「好酒相挺」 3月底前葡萄酒69折

疫情升溫，橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，全球疫情的擴散，對任何產業都是巨大衝擊，不僅景氣持續低迷，民眾也會陷入恐慌，適當的...

金普頓大安酒店生日快樂「買1送1」 限量100間

亞洲第一間金普頓大安酒店開幕一周年，今(21日)起推出「金普頓大安周年快閃限時優惠」，只要在金普頓官網預定「標準費率含早...

熱門新聞

國內旅遊去哪CP值最高 網狂推「這縣市」美食便宜不踩雷

超市量販3月21日凌晨宣布 即日起每人每車限購1串衛生紙

路易莎和星巴克二選一？網推「這家」曝致勝關鍵：CP值高

影／衛生紙限購令出！有人全家出動或多排幾次結帳應對

「為了你...為了我」呼吸治療師發起防疫宣傳 萬名網友感動支持

本世紀僅9天 今天是「超級整除日」錯過再等5年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。