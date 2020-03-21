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SEIKO跨界宮崎駿吉卜力工作室 獨創「紅豬」聯名限量表
即便因為新冠肺炎影響，SEIKO取消了原訂的盛大新表款活動，但還是如期的向全球曝光2020年度重點腕表。除了事先就公布的周年紀念款之外，最受到關注的就是SEIKO與動畫大師宮崎駿旗下吉卜力工作室跨界合作，以經典電影《紅豬》為靈感，推出聯名表款。
1992年上映帶有魔幻寫實主義的經典動畫電影《紅豬》，定位並非是給兒童看的作品，所以一直是宮崎駿大師討論度最高的作品之一，也讓不少人留下深刻記憶。而SEIKO則從電影中主角所駕駛的Savoia S-21飛機獲得啟發，以創新Spring Drive機芯來呼應其功能與設計，並讓腕表的每個細節都呈現虛構飛機美學和特色。SEIKO分別打造出兩款Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版腕表，一黑一白，並各自帶有電影中的元素，讓大師的粉絲或表迷都能重溫當時的經典片段。
白色表盤的Presage吉卜力工作室紅豬聯名腕表，採用Spring Drive機芯，配有利用義大利國旗紅、白、綠的縫線裝飾的黑、紅鱷魚皮革表帶，呼應了電影主角紅豬的出身。黑色表盤款式則搭載了Caliber 8R48計時機芯，在右側的計時盤也帶有紅、白、綠的塗層，而Savoia S-21尾翼的「R」標誌，也分別出現在兩款腕表的6點鐘方向，再次緊扣主題。值得一提的是，無論是黑、白盤都是琺瑯材質，表殼側邊也鐫刻了飛機名，底蓋上更有紅豬圖案，連同收納表盒都有著來自電影導演宮崎駿的訊息，收藏價值高。
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