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杜娃黎波拎alexanderwang閃到炸 rag & bone新款好逗

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
在rag & bone消費滿15,000元可獲得限量品牌悠遊卡，卡片內有500元儲值。圖／rag & bone提供
在rag & bone消費滿15,000元可獲得限量品牌悠遊卡，卡片內有500元儲值。圖／rag & bone提供

經常斷貨的alexanderwang包款有位超級粉絲，就是杜娃黎波（Dua Lipa），她個人擁有各式各樣的品牌手袋，包括全新推出的Ryan Bag束口袋真皮款式，極簡又特殊的拼接，讓包款同時跨越正裝與休閒；rag & bone的Micro Atlas則是展現了DIY的樂趣，一個包包可以拆成一片皮革，內外撞色也表現鮮明個性。

「危險系歌手」杜娃黎波多次以alexanderwang手袋上街，近期選搭的Ryan Bag包括小羊皮拼接牛皮、帆布兩種材質，顛倒的new york字樣展現設計師王大仁的叛逆；此外，靈感來自塑膠袋的alexanderwang水鑽包，也是她的私服配件之一。以此包型延伸出覆蓋滿滿的施華洛施奇水晶的扭結包，則是杜娃黎波和男友Anwar Hadid的姐姐吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），都同時選用的派對包款，極度浮誇閃耀。

靈感來自可摺疊式的家具、工業包裝設計，rag & bone在2018年秋冬推出Atlas Bag，可將金屬釦解開攤為平面的的趣味創意，使其成為品牌主力包款之一，攤平好收納的特性，也適合旅行攜帶，肩背帶長度可轉換為斜背包、手提包或手拿包使用。本季推出的Micro Atlas Crossbody是新的微型尺寸，包身和內裡採用對比色柔軟皮革、麂皮組合，紅色鱷魚壓紋的牛皮款式，是以春夏服裝中所使用的紅色做為延伸；品牌也推出滿額贈活動，即起在店上消費單筆滿15,000元，就可獲得rag & bone特製悠遊卡一張（內含500元金額），數量有限送完為止。

杜娃黎波常配襯超閃亮的的alexanderwang扭結造型水鑽包。圖／取自IG
杜娃黎波常配襯超閃亮的的alexanderwang扭結造型水鑽包。圖／取自IG
杜娃黎波去約會時背著alexanderwang Ryan Bag。圖／取自purseblog.com
杜娃黎波去約會時背著alexanderwang Ryan Bag。圖／取自purseblog.com
alexanderwang水鑽包也是姐吉吉哈蒂德的私服配件之一。圖／取自JUSTJARED
alexanderwang水鑽包也是姐吉吉哈蒂德的私服配件之一。圖／取自JUSTJARED
rag & bone紅色鱷魚壓紋牛皮Micro Atlas Crossbody，售價17,000元。圖／rag & bone提供
rag & bone紅色鱷魚壓紋牛皮Micro Atlas Crossbody，售價17,000元。圖／rag & bone提供
rag & bone Micro Atlas Crossbody可拆開金屬釦，攤平為攜帶便利的一片皮革。圖／rag & bone提供
rag & bone Micro Atlas Crossbody可拆開金屬釦，攤平為攜帶便利的一片皮革。圖／rag & bone提供
杜娃黎波以wangloc扭結包做為私服穿搭配件。圖／取自celebmafia.com
杜娃黎波以wangloc扭結包做為私服穿搭配件。圖／取自celebmafia.com
rag & bone在本季推出的Atlas Crossbody的微型新款。圖／rag & bone提供
rag & bone在本季推出的Atlas Crossbody的微型新款。圖／rag & bone提供
alexanderwang Ryan Shoulder Bag帆布白色款，售價20,800元。圖／微風精品提供
alexanderwang Ryan Shoulder Bag帆布白色款，售價20,800元。圖／微風精品提供
杜娃黎波拎著提袋造型的alexanderwang水鑽包。圖／取自IG
杜娃黎波拎著提袋造型的alexanderwang水鑽包。圖／取自IG
alexanderwang扭結水鑽包，售價77,800元。圖／微風精品提供
alexanderwang扭結水鑽包，售價77,800元。圖／微風精品提供

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