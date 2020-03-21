杜娃黎波拎alexanderwang閃到炸 rag & bone新款好逗

經常斷貨的alexanderwang包款有位超級粉絲，就是杜娃黎波（Dua Lipa），她個人擁有各式各樣的品牌手袋，包括全新推出的Ryan Bag束口袋真皮款式，極簡又特殊的拼接，讓包款同時跨越正裝與休閒；rag & bone的Micro Atlas則是展現了DIY的樂趣，一個包包可以拆成一片皮革，內外撞色也表現鮮明個性。

「危險系歌手」杜娃黎波多次以alexanderwang手袋上街，近期選搭的Ryan Bag包括小羊皮拼接牛皮、帆布兩種材質，顛倒的new york字樣展現設計師王大仁的叛逆；此外，靈感來自塑膠袋的alexanderwang水鑽包，也是她的私服配件之一。以此包型延伸出覆蓋滿滿的施華洛施奇水晶的扭結包，則是杜娃黎波和男友Anwar Hadid的姐姐吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），都同時選用的派對包款，極度浮誇閃耀。