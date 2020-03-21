穿透美學瘋玩創意 HYT透明彩色骷髏腕表潮到炸

雖然談到疫情總讓人神色大變，但不得不說，病毒和時間卻有奇妙相似之處：你看不到、但不代表不存在。時間的透明，同樣反映在設計之上，像是獨立製表品牌HYT近期推出一款全世界限量五枚的SOONOW DROP THREE腕表，結合品牌經典的液態時間顯示系統，同時又以彩色骷髏，大玩視覺創意、潮到出汁。

透明、混圓的藍寶石水晶玻璃表殼，散發出摩登的科幻氣息。SOONOW DROP THREE腕表的陽極氧化處理表面以綠藍色為底，搭配上酒紅色和橙色的骷髏造型。說謊的人要吞一千根針是流行歌曲裡的旁白，但這枚酒紅色的骷髏確實是以313根18K玫瑰金針所組成；表面上的高精度孔洞更多達上千個；但骷髏頭早退去古老民族中建立威嚇與死亡的意向，反用以提示我們時間的重要性，因為其中一個眼窩用來指示所剩的動力儲存，而另一只眼睛則聚焦秒鐘的流逝，小號字體的Soon和Now字樣像提點著：很快（SOON），未來就會來到眼下（NOW），同時也是SOONOW的名稱由來。