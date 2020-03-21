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穿透美學瘋玩創意 HYT透明彩色骷髏腕表潮到炸

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
HYT，SOONOW DROP THREE腕表，藍寶石水晶玻璃表鏡，精鋼，48.8毫米，手上鍊機芯，黑色流體小時顯示，秒鐘顯示，全世界限量五只，280萬元。圖 / HYT提供。
HYT，SOONOW DROP THREE腕表，藍寶石水晶玻璃表鏡，精鋼，48.8毫米，手上鍊機芯，黑色流體小時顯示，秒鐘顯示，全世界限量五只，280萬元。圖 / HYT提供。

雖然談到疫情總讓人神色大變，但不得不說，病毒和時間卻有奇妙相似之處：你看不到、但不代表不存在。時間的透明，同樣反映在設計之上，像是獨立製表品牌HYT近期推出一款全世界限量五枚的SOONOW DROP THREE腕表，結合品牌經典的液態時間顯示系統，同時又以彩色骷髏，大玩視覺創意、潮到出汁。

透明、混圓的藍寶石水晶玻璃表殼，散發出摩登的科幻氣息。SOONOW DROP THREE腕表的陽極氧化處理表面以綠藍色為底，搭配上酒紅色和橙色的骷髏造型。說謊的人要吞一千根針是流行歌曲裡的旁白，但這枚酒紅色的骷髏確實是以313根18K玫瑰金針所組成；表面上的高精度孔洞更多達上千個；但骷髏頭早退去古老民族中建立威嚇與死亡的意向，反用以提示我們時間的重要性，因為其中一個眼窩用來指示所剩的動力儲存，而另一只眼睛則聚焦秒鐘的流逝，小號字體的Soon和Now字樣像提點著：很快（SOON），未來就會來到眼下（NOW），同時也是SOONOW的名稱由來。

此外先前曾推出高硬度藍寶石水晶玻璃Quasar Light腕表的芝柏（Girard Perregaux），近期接力再推出Laureato桂冠系列的Absolute Light腕表。由於藍寶石水晶加工不易，但穿透視覺則讓佩戴者擁有奇趣玩味。這枚限量88枚的Absolute Light腕表使用藍寶石水晶玻璃與鈦金屬一同打造表殼，加上具精細打磨拋光工序的GP01800鏤空表芯，讓玻璃與水晶、清澈與堅實，同時出現在一枚腕表之上。

骷髏提點我們的已非古老部族的死亡與威嚇，卻是時間點滴的流逝，未來已是當下。圖 / HYT提供。
骷髏提點我們的已非古老部族的死亡與威嚇，卻是時間點滴的流逝，未來已是當下。圖 / HYT提供。
透明的藍寶石水晶玻璃結合鈦金屬，讓Laureato桂冠系列Absolute Light腕表，輕盈且具冷冽厚實份量。圖 / Girard Perregaux提供。
透明的藍寶石水晶玻璃結合鈦金屬，讓Laureato桂冠系列Absolute Light腕表，輕盈且具冷冽厚實份量。圖 / Girard Perregaux提供。
Girard Perregaux，Laureato桂冠系列Absolute Light腕表，藍寶石水晶玻璃和鈦金屬，自動上鍊機芯，44毫米，時間顯示，限量88只，253萬元。圖 / Girard Perregaux提供。
Girard Perregaux，Laureato桂冠系列Absolute Light腕表，藍寶石水晶玻璃和鈦金屬，自動上鍊機芯，44毫米，時間顯示，限量88只，253萬元。圖 / Girard Perregaux提供。

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