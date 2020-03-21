復刻經典老鼠擺件！施華洛世奇水晶老鼠、Cute貓咪登場

2020年是珠寶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）歡慶125周年，為紀念這特殊日子，施華洛世奇特別復刻了品牌史上首件水晶擺件，就是一隻小老鼠，而背後也有一位爺爺對孫子疼愛的故事。

在1975年時，平安夜裡，一位在施華洛世奇水晶燈飾工廠工作的工匠，為了要給孫子的耶誕禮物，把施華洛世奇的4片水晶燈飾零件，組成了一隻小老鼠，成為孫子最愛的小玩具，這故事也成為經典，1976年冬季奧運會中，這隻小老鼠公開亮相，成為施華洛世奇史上第一件水晶擺件作品。

為紀念這段疼愛的故事，施華洛世奇今年復刻了這隻小老鼠擺件，在底座刻有「125 Years of Sparkle／1895-2020」，並有著222個切割面，大大的耳朵、圓滾的身材，剛好呼應今年是鼠年。