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復刻經典老鼠擺件！施華洛世奇水晶老鼠、Cute貓咪登場
2020年是珠寶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）歡慶125周年，為紀念這特殊日子，施華洛世奇特別復刻了品牌史上首件水晶擺件，就是一隻小老鼠，而背後也有一位爺爺對孫子疼愛的故事。
在1975年時，平安夜裡，一位在施華洛世奇水晶燈飾工廠工作的工匠，為了要給孫子的耶誕禮物，把施華洛世奇的4片水晶燈飾零件，組成了一隻小老鼠，成為孫子最愛的小玩具，這故事也成為經典，1976年冬季奧運會中，這隻小老鼠公開亮相，成為施華洛世奇史上第一件水晶擺件作品。
為紀念這段疼愛的故事，施華洛世奇今年復刻了這隻小老鼠擺件，在底座刻有「125 Years of Sparkle／1895-2020」，並有著222個切割面，大大的耳朵、圓滾的身材，剛好呼應今年是鼠年。
除了老鼠，施華洛世奇也同樣推出站著且超Cute的貓咪、刺蝟等小擺件，是2020年必須入手的限量套件。另為紀念品牌的水晶系列，也推出周年掛飾，一個以水晶鐘罩為主、一個以閃耀光芒的星星為造型，同樣是極具紀念與收藏意義。
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