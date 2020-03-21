打造獨一無二風格！AllSaints推皮衣客製化服務

想替皮衣增添個人特色？即日起至4月5日，只要購買正價AllSaints皮衣乙件除了能獲得千元購物金，還可任選三款客製別針，來變化新風貌。因此，AllSaints邀請包括歌手吳卓源、閻奕格、孫盛希，以及演員林哲熹、王可元等人搶先體驗，也替消費者示範春季皮衣搭配造型。

由於春季天氣變化大，皮衣夾克便是許多人的穿搭首選，除了保暖之外還兼具有型。然而，為了滿足想要與眾不同的顧客需求，所以AllSaints於近日推出皮衣客製化服務，讓消費者於皮衣加上鉚釘、別針及流蘇細節，打造出獨一無二的個人風格。在指定的活動期間，品牌會請來專業皮革師傅與消費者進行設計上的討論，從鉚釘的釘扣、流蘇的長短和顏色以及可任選的個性別針來裝飾，打造專屬於個人的獨特皮衣，具收藏意義。只要從即日起，以正價購買AllSaints的招牌皮衣，就能預約參與3月27日在新光三越台中中港專櫃的場次。