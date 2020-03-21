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打造獨一無二風格！AllSaints推皮衣客製化服務
想替皮衣增添個人特色？即日起至4月5日，只要購買正價AllSaints皮衣乙件除了能獲得千元購物金，還可任選三款客製別針，來變化新風貌。因此，AllSaints邀請包括歌手吳卓源、閻奕格、孫盛希，以及演員林哲熹、王可元等人搶先體驗，也替消費者示範春季皮衣搭配造型。
由於春季天氣變化大，皮衣夾克便是許多人的穿搭首選，除了保暖之外還兼具有型。然而，為了滿足想要與眾不同的顧客需求，所以AllSaints於近日推出皮衣客製化服務，讓消費者於皮衣加上鉚釘、別針及流蘇細節，打造出獨一無二的個人風格。在指定的活動期間，品牌會請來專業皮革師傅與消費者進行設計上的討論，從鉚釘的釘扣、流蘇的長短和顏色以及可任選的個性別針來裝飾，打造專屬於個人的獨特皮衣，具收藏意義。只要從即日起，以正價購買AllSaints的招牌皮衣，就能預約參與3月27日在新光三越台中中港專櫃的場次。
AllSaints的招牌皮衣本就是許多明星、藝人私下穿搭的最愛單品之一，因此在這次的皮衣客製化服務時，品牌就請來多位名人搶先體驗，像是備受矚目的先生帶男星王可元就是無袖背心搭配騎士風格的皮衣，並在領片上裝飾了手銬別針，並在腰部另外打了5個釦環，並在個人instagaram上說「熱愛電影與表演的我實在太喜歡嚕」。而林哲熹則是在皮衣的袖口上分別印製了「HI」、「BYE」字樣，還大膽的在背後部分，加上皮革與金屬釦環組成如同羽翼的圖案，他也表示「能動手把想法親手實現在衣服上實在太棒了」。
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