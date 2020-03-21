不用出國玩 台版馬丘比丘、楓丹白露在這裡

新冠肺炎疫情擴散，不出國，台灣也好玩，網路傳出不少國內外景點對比照，東北角福容大飯店福隆店也搜集東北角周邊景點的美景照，對照國外熱門景點，照片看來真的不輸國外，網讚很像又很美。

近日一位網紅到陽明山拍照上傳，不料卻被罵這種時間還跑去日本玩，網紅無辜表示，這只是陽明山而已。讓大家驚覺原來台灣這麼美，不用出國也有一堆美景。

在福容的照片比對圖中，深澳的象鼻岩不輸馬爾他的藍窗、頭城蘭陽溪景不遜亞馬遜河，水湳洞十三層遺址拍起來還有像秘魯的馬丘比丘，十分老街的小火車經典景像也十分迷人，不用到泰國美功鐵路市場，也能感受古城氛圍。另外九族文化村也製作去不成法國楓丹白露、西班牙巴賽隆納，到南投九族文化村也行的對比照片，發揮創意推國旅。