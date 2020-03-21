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不用出國玩 台版馬丘比丘、楓丹白露在這裡

聯合報 / 記者董俞佳/台北即時報導
蘭陽溪也有亞馬遜河的美景質感。圖／福容大飯店福隆店提供
蘭陽溪也有亞馬遜河的美景質感。圖／福容大飯店福隆店提供

新冠肺炎疫情擴散，不出國，台灣也好玩，網路傳出不少國內外景點對比照，東北角福容大飯店福隆店也搜集東北角周邊景點的美景照，對照國外熱門景點，照片看來真的不輸國外，網讚很像又很美。

近日一位網紅到陽明山拍照上傳，不料卻被罵這種時間還跑去日本玩，網紅無辜表示，這只是陽明山而已。讓大家驚覺原來台灣這麼美，不用出國也有一堆美景。

在福容的照片比對圖中，深澳的象鼻岩不輸馬爾他的藍窗、頭城蘭陽溪景不遜亞馬遜河，水湳洞十三層遺址拍起來還有像秘魯的馬丘比丘，十分老街的小火車經典景像也十分迷人，不用到泰國美功鐵路市場，也能感受古城氛圍。另外九族文化村也製作去不成法國楓丹白露、西班牙巴賽隆納，到南投九族文化村也行的對比照片，發揮創意推國旅。

福容大飯店福隆店副總經理陳柏宏表示，蒐集了台灣的祕境美景，再對照國外熱門景點，展現出不用出國也能享受國際景色的美照，民眾可以趁著天氣好的時候，到東北角旅遊、戶外走走，感受台灣之美。

十分大瀑布有台灣的「尼加拉瓜大瀑布」之稱，十分美麗。圖／福容大飯店福隆店提供
十分大瀑布有台灣的「尼加拉瓜大瀑布」之稱，十分美麗。圖／福容大飯店福隆店提供
深澳有類似馬爾他的美景。圖／福容大飯店福隆店提供
深澳有類似馬爾他的美景。圖／福容大飯店福隆店提供
不去萬里長城沒關係，就近走鼻頭角步道。圖／福容大飯店福隆店提供
不去萬里長城沒關係，就近走鼻頭角步道。圖／福容大飯店福隆店提供
不去韓國，就到龜山島。圖／福容大飯店福隆店提供
不去韓國，就到龜山島。圖／福容大飯店福隆店提供
九族文化村對照西班雅奎爾公園。圖／擷取自九族文化村網站
九族文化村對照西班雅奎爾公園。圖／擷取自九族文化村網站
愛爾蘭美景太遠，貢寮的龍洞灣岬步道很近。圖／福容大飯店福隆店提供
愛爾蘭美景太遠，貢寮的龍洞灣岬步道很近。圖／福容大飯店福隆店提供
不用去泰國，十分老街也有火車入街的經典場景。也圖／福容大飯店福隆店提供
不用去泰國，十分老街也有火車入街的經典場景。也圖／福容大飯店福隆店提供
深澳南雅奇岩秘境不輸美國石浪。圖／福容大飯店福隆店提供
深澳南雅奇岩秘境不輸美國石浪。圖／福容大飯店福隆店提供
龍門吊橋對比美國舊金山大橋。圖／福容大飯店福隆店提供
龍門吊橋對比美國舊金山大橋。圖／福容大飯店福隆店提供
九族文化村園區照對比法國楓丹白露。圖／擷取自九族文化村網站
九族文化村園區照對比法國楓丹白露。圖／擷取自九族文化村網站
東北角水湳洞十三層遺址拍起來有像秘魯的馬丘比丘。圖／福容大飯店福隆店提供
東北角水湳洞十三層遺址拍起來有像秘魯的馬丘比丘。圖／福容大飯店福隆店提供
九族文化村對照瓜地馬拉。圖／擷取自九族文化村網站
九族文化村對照瓜地馬拉。圖／擷取自九族文化村網站

出國 網紅

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