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搶攻年輕世代荷包！BTS防彈少年團加持FILA 陳立農、易烊千璽詮釋adidas新系列

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
BTS防彈少年團詮釋FILA早春系列服飾、鞋款。圖／FILA提供
BTS防彈少年團詮釋FILA早春系列服飾、鞋款。圖／FILA提供

adidas針對Z世代，打造出NEO運動時尚系列，有別於adidas Originals偏向造型搭配的需求，而是能在運動時穿搭。因此請來品牌大使包含陳立農、迪麗熱巴、宋祖兒與易烊千璽來詮釋屬於這個世代的精神。另外，FILA簽下BTS防彈少年團成為代言人，而且首波演繹的系列服裝與鞋款，現在台灣也買得到了！

陳立農演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供
陳立農演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供

全新的adidas NEO Runway系列推出輕薄連帽夾克，採用撞色拼接設計，打造出運動休閒風。男款包括易烊千璽穿著的黑白拼接學院藍的連帽夾克，以及陳立農的藍黑撞色連帽夾克，共同呈現陽光少年的魅力。而人氣女神迪麗熱巴穿著雙層面料搭配網紋內裡的長版夾克，以淡紫色系展現少女感；宋祖兒身穿衣袖飾有三條線設計的白色連帽夾克，胸口拉鍊處的花卉元素傳遞春天浪漫氣息。而靈感源自於70年代經典網球鞋型的GRAND COURT休閒鞋，男女鞋款皆採用清新配色與鞋身搶眼三條線設計，最能代表新世代的簡約活力氛圍。

迪麗熱巴演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供
迪麗熱巴演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供

易烊千璽演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供
易烊千璽演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供

宋祖兒演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供
宋祖兒演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供

BTS防彈少年團也是Z世代的人氣天團，因此FILA就相中其魅力邀請擔任全球品牌代言人。而且在BTS推出新專輯「MAP OF THE SOUL： 7」回歸之際，FILA的全新早春系列形象中，團員們身穿印有品牌Logo的白色T恤，各自散發出與眾不同的青春魅力。FILA的台灣公司也引進這系列單品，包括了三款代表性白色上衣單品、四雙復古老爹鞋BARRICADE、OAKMONT TR，讓喜愛BTS的粉絲不必透過代買，也能買到偶像代言的產品。

adidas NEO ROGUERA男生鞋款2,690元。圖／adidas提供
adidas NEO ROGUERA男生鞋款2,690元。圖／adidas提供

FILA BARRICADE XT 97中性復古籃球鞋2,480元。圖／FILA提供
FILA BARRICADE XT 97中性復古籃球鞋2,480元。圖／FILA提供

FILA OAKMONT TR中性慢跑鞋2,480元。圖／FILA提供
FILA OAKMONT TR中性慢跑鞋2,480元。圖／FILA提供

adidas NEO GRAND COURT女生鞋款2,490元。圖／adidas提供
adidas NEO GRAND COURT女生鞋款2,490元。圖／adidas提供

FILA OAKMONT TR中性慢跑鞋2,480元。圖／FILA提供
FILA OAKMONT TR中性慢跑鞋2,480元。圖／FILA提供

adidas NEO PHOSPHERE男生鞋款2,890元。圖／adidas提供
adidas NEO PHOSPHERE男生鞋款2,890元。圖／adidas提供

adidas NEO女裝連帽夾克2,690元。圖／adidas提供
adidas NEO女裝連帽夾克2,690元。圖／adidas提供

adidas NEO Runway系列男款連帽夾克2,290元。圖／adidas提供
adidas NEO Runway系列男款連帽夾克2,290元。圖／adidas提供

FILA x BTS防彈少年團白色T恤1,280元。圖／FILA提供
FILA x BTS防彈少年團白色T恤1,280元。圖／FILA提供

FILA x BTS防彈少年團白色連帽上衣2,180元。圖／FILA提供
FILA x BTS防彈少年團白色連帽上衣2,180元。圖／FILA提供

adidas NEO女裝T恤1,090元。圖／adidas提供
adidas NEO女裝T恤1,090元。圖／adidas提供

adidas NEO女裝拼接連帽夾克2,690元。圖／adidas提供
adidas NEO女裝拼接連帽夾克2,690元。圖／adidas提供

adidas NEO Runway系列男款拼接連帽夾克2,690元。圖／adidas提供
adidas NEO Runway系列男款拼接連帽夾克2,690元。圖／adidas提供

FILA BARRICADE XT 97中性復古籃球鞋2,480元。圖／FILA提供
FILA BARRICADE XT 97中性復古籃球鞋2,480元。圖／FILA提供

adidas NEO QUESA TRAIL X女生鞋款2,490元。圖／adidas提供
adidas NEO QUESA TRAIL X女生鞋款2,490元。圖／adidas提供

品牌 adidas

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