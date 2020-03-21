搶攻年輕世代荷包！BTS防彈少年團加持FILA 陳立農、易烊千璽詮釋adidas新系列

adidas針對Z世代，打造出NEO運動時尚系列，有別於adidas Originals偏向造型搭配的需求，而是能在運動時穿搭。因此請來品牌大使包含陳立農、迪麗熱巴、宋祖兒與易烊千璽來詮釋屬於這個世代的精神。另外，FILA簽下BTS防彈少年團成為代言人，而且首波演繹的系列服裝與鞋款，現在台灣也買得到了！

陳立農演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供

全新的adidas NEO Runway系列推出輕薄連帽夾克，採用撞色拼接設計，打造出運動休閒風。男款包括易烊千璽穿著的黑白拼接學院藍的連帽夾克，以及陳立農的藍黑撞色連帽夾克，共同呈現陽光少年的魅力。而人氣女神迪麗熱巴穿著雙層面料搭配網紋內裡的長版夾克，以淡紫色系展現少女感；宋祖兒身穿衣袖飾有三條線設計的白色連帽夾克，胸口拉鍊處的花卉元素傳遞春天浪漫氣息。而靈感源自於70年代經典網球鞋型的GRAND COURT休閒鞋，男女鞋款皆採用清新配色與鞋身搶眼三條線設計，最能代表新世代的簡約活力氛圍。

迪麗熱巴演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供

易烊千璽演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供

宋祖兒演繹adidas NEO Runway系列輕薄連帽夾克。圖／adidas提供

BTS防彈少年團也是Z世代的人氣天團，因此FILA就相中其魅力邀請擔任全球品牌代言人。而且在BTS推出新專輯「MAP OF THE SOUL： 7」回歸之際，FILA的全新早春系列形象中，團員們身穿印有品牌Logo的白色T恤，各自散發出與眾不同的青春魅力。FILA的台灣公司也引進這系列單品，包括了三款代表性白色上衣單品、四雙復古老爹鞋BARRICADE、OAKMONT TR，讓喜愛BTS的粉絲不必透過代買，也能買到偶像代言的產品。

adidas NEO ROGUERA男生鞋款2,690元。圖／adidas提供

FILA BARRICADE XT 97中性復古籃球鞋2,480元。圖／FILA提供

FILA OAKMONT TR中性慢跑鞋2,480元。圖／FILA提供

adidas NEO GRAND COURT女生鞋款2,490元。圖／adidas提供

FILA OAKMONT TR中性慢跑鞋2,480元。圖／FILA提供

adidas NEO PHOSPHERE男生鞋款2,890元。圖／adidas提供

adidas NEO女裝連帽夾克2,690元。圖／adidas提供

adidas NEO Runway系列男款連帽夾克2,290元。圖／adidas提供

FILA x BTS防彈少年團白色T恤1,280元。圖／FILA提供

FILA x BTS防彈少年團白色連帽上衣2,180元。圖／FILA提供

adidas NEO女裝T恤1,090元。圖／adidas提供

adidas NEO女裝拼接連帽夾克2,690元。圖／adidas提供

adidas NEO Runway系列男款拼接連帽夾克2,690元。圖／adidas提供

FILA BARRICADE XT 97中性復古籃球鞋2,480元。圖／FILA提供