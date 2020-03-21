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台北亞都「買1晚送1晚」到9月 下午茶平均每人300元
「買一送一」又一波！台北亞都麗緻大飯店推出「買1贈1歡樂延長至9月」，包括兩晚住宿、巴賽麗廳文學下午茶「小紅帽與大野狼」都有「買1贈1」優惠，串起兒童假期的歡樂時光。專案住房兩人成行以及乙位6歲以下不佔床兒童，兩晚4399元（平均每晚2199元），經典文學下午茶每客550+10%，同樣享買1贈1。
台北亞都麗緻大飯店2019年7月首度推出「和麗緻熊遊台北」迎接兒童暑假旺季，在向來以商務客為主力的市場，打造出「家庭度假」的品牌印象。在兒童連續假日即將來臨前推出「買1贈1歡樂延長至9月」住房專案，單次兩晚（間）住宿，或任選第二晚於9月底前入住，旅客可依自己的需求彈性安排假期。
同時，於兒童連續假日入住（4月2日至4月5日）還可享有「小紅帽與大野狼」買1贈1優惠，和具象的小紅帽經典故事探索森林驚喜。
「買1贈1歡樂延長至9月」專案亮點在於可延長第二晚入住時間至9月，4399元的優惠價格也具競爭力，平均每晚不到2200元，可免費使用休閒設施、三溫暖、健身房、兒童遊憩室與全台唯一的瑜珈冥想室，在陽光灑落的落地大窗伸展筋骨、紓壓放鬆。
巴賽麗廳4月即將推出的「小紅帽與大野狼」下午茶套餐，依故事主軸研製7款鹹、甜點，所有的點心以仿樹皮的盤飾盛盤，有象徵紅帽女孩的「士多啤梨抹茶紅帽」，小紅帽準備給病榻奶奶的溫暖湯品「羅勒番茄湯」，為奶奶補充體力的「霍布洛雄乳酪焗烤洋芋」等。小紅帽手提的酸甜禮籃，也很有創意；故事中口若懸河暗藏心機的大野狼，則以慕斯與香草奶酪呈現，香氣十足口感綿密，讓人完全沉浸在大野狼的謊言中。
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