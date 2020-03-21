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金普頓大安酒店生日快樂「買1送1」 限量100間
亞洲第一間金普頓大安酒店開幕一周年，今(21日)起推出「金普頓大安周年快閃限時優惠」，只要在金普頓官網預定「標準費率含早餐方案」4,800元起(原價16,000元)，並於備註欄填入「金普頓大安酒店生日快樂」即可享每人住一晚送一晚，至多兩晚超值優惠，限量100間。
此外，金普頓大安官方臉書也將推出「金普頓線上抓周趣─抓出你最喜歡金普頓特色」，也許是品酩時光(Evening Social Hour) 、喚醒晨間活力(Morning Kickstart) 、或是寵物友善(Pet Friendly) 、還是獨一無二的設計(Design Leadership) ，就有機會贏得相對應價值萬元房一晚或絕版稀有品牌禮。
金普頓大安酒店開幕不久即入圍設計迷聖經Wallpaper* Best Urban Hotel與Best New Hotel，酒店充滿著設計師巧思，因此接下來還將推出絕對燒腦的「金普頓大家來找碴」考驗大家眼力，在多張金普頓大安形象照中，眼尖找出全部差異點者，即有機會獲得金普頓大安套房住宿一晚(價值30,000元)。
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