用餐、看書、喝酒都能免費住！星級飯店正瘋「0元房」

用餐、喝酒，甚至看書，所有消費都能抵住宿，甚至消費滿5千就送價值1萬5千元的房型，「免費住一晚」成為疫情下星級飯店攬客的新招數。

新竹豐邑喜來登大飯店今年邁入10周年，推出開幕以來「最大降幅」優惠專案，即日起至4月30日於新竹豐邑喜來登及飯店官網推出超值聯合住宿券，每張2,699元，期間餐飲消費達指定門檻還可免費獲贈住宿券。

豐邑集團旗下飯店包括新竹豐邑喜來登、台中豐邑逢甲商旅，以及將於今年第三季開幕的「臺中豐邑慕奇夕酒店(Moxy)」，住宿券皆可於2020年12月30日前使用。其中，最吸引人的就是餐廳單筆消費滿5,000元，免費贈送「豐邑聯合住宿券」一張，以零元入住國際五星豪華客房。

誠品行旅也以5周年為號召，推出「解悶逛誠品，發票變現金」活動，4月30日前持全台誠品書店及商場發票，可當現金折抵用餐及住房費用，住房最高可享全額折抵、用餐最高可享半價折抵。以雅緻客房為例，每房6,000元+10%，會員本人可持實體發票全額折抵單間單晚住房費用，每人最多入住2晚，每房皆含晨光早餐、迎賓茶食、健身房免費使用，周末及連續假日不另加價。

不只用餐、看書可以免費住飯店，台北中山雅樂軒酒店也有「你開瓶，我開房」專案，即日起至4月30日於WXYZ BAR酒吧消費滿5,000元(酒類 / 餐食可合併計算，服務費另計)，當晚即可免費入住「快活樂窩」乙晚 (價值15,015元)，並享延遲退房至隔日下午４點。

除了零元住宿，飯店業者也加碼「體驗」搶客。天成文旅華山町就推出一泊四食「日全食住房專案」，6月30日前，平日華山雙人房3,500，送早餐、午餐、下午茶與晚餐，換算下來，也等同用餐免費送住宿；另外，也有單人獨享專案2,700元，同享一泊四食。

美麗信即日起至4月30日也主打「0元住房專案」，每日限量一間搶購，只要於入住期間在美麗信官方臉書打卡並上傳入住照片分享，就有機會免費入住豪華客房一晚。另有1,999住房專案，入住豪華客房贈送房內MINI BAR點心及飲料；2,999住房專案，入住豪華客房含2客早餐及2客雙主菜外帶便當，再送房內MINI BAR。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康