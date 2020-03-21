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卡娜赫拉快閃店搶先看 櫻花鳥居抽P助與粉紅兔兔籤詩

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「卡娜赫拉的櫻花趣」台中草悟廣場期間限定店3/27至5/10推出。圖／主辦單位提供
「卡娜赫拉的櫻花趣」台中草悟廣場期間限定店3/27至5/10推出。圖／主辦單位提供

「卡娜赫拉的小動物」粉絲們又有全新打卡點可以準備衝了，「卡娜赫拉的櫻花趣」3/27起在台中草悟廣場推出期間限定店。這次官方授權獨家P助與粉紅兔兔一起賞櫻，全展區打造四面3米高的櫻花趣限定牆，還可以在粉紅鳥居下求個2020吉利籤球，獲得最萌的卡娜赫拉籤詩與周邊商品。

現場準備了最萌打卡點，打造超過3米高的「粉嫩櫻花鳥居」，200元即可抽吉利籤球，可獲得P助與粉紅兔兔的可愛籤詩，還有機會把卡娜赫拉紙箱娃娃、趴姿懶洋洋娃娃、行動電源等周邊商品帶回家。

「卡娜赫拉的賞櫻趣」3/27開幕日當天下午2點至4點舉辦「賞櫻花吧！VIP粉絲同樂會」，只要身上有關於卡娜赫拉的小動物任何衣物或飾品配件等，就能搶先入場。前30名入場者可獲得卡娜赫拉Q萌口罩一個；前30名單筆消費滿3,188元，可免費獲得20吋粉紅兔兔玩偶一隻(限量30隻)。

開幕當天下午4點正式開放民眾入場，現場還有「卡娜赫拉的櫻花趣」餐車帶來期間限定櫻花趣獨家吃食與飲品。

「卡娜赫拉的櫻花趣」台中草悟廣場期間限定店

地點：台中草悟廣場一樓（台中市西區英才路534號）

日期：3月27日至5月10日（3月27日14:00開幕慶活動，16:00開放民眾入場）

時間：12:30 - 21:00 （最後排隊進場時間20:30）

在「粉嫩櫻花鳥居」可抽吉利籤球，獲得P助與粉紅兔兔的可愛籤詩。圖／主辦單位提供
在「粉嫩櫻花鳥居」可抽吉利籤球，獲得P助與粉紅兔兔的可愛籤詩。圖／主辦單位提供
卡娜赫拉趴姿懶洋洋娃娃。圖／主辦單位提供
卡娜赫拉趴姿懶洋洋娃娃。圖／主辦單位提供
卡娜赫拉紙箱娃娃。圖／主辦單位提供
卡娜赫拉紙箱娃娃。圖／主辦單位提供
「卡娜赫拉的櫻花趣」台中草悟廣場期間限定店3/27至5/10推出。圖／主辦單位提供
「卡娜赫拉的櫻花趣」台中草悟廣場期間限定店3/27至5/10推出。圖／主辦單位提供
3/27開幕日當天舉辦「賞櫻花吧！VIP粉絲同樂會」，單筆消費滿3,188元，即可免費獲得限量20吋粉紅兔兔玩偶。圖／主辦單位提供
3/27開幕日當天舉辦「賞櫻花吧！VIP粉絲同樂會」，單筆消費滿3,188元，即可免費獲得限量20吋粉紅兔兔玩偶。圖／主辦單位提供
在「粉嫩櫻花鳥居」可抽吉利籤球，除了有可愛籤詩，還有機會把周邊商品帶回家。圖／主辦單位提供
在「粉嫩櫻花鳥居」可抽吉利籤球，除了有可愛籤詩，還有機會把周邊商品帶回家。圖／主辦單位提供
3/27開幕日當天舉辦「賞櫻花吧！VIP粉絲同樂會」，前30名入場的粉絲，可獲得卡娜赫拉Q萌口罩一個。圖／主辦單位提供
3/27開幕日當天舉辦「賞櫻花吧！VIP粉絲同樂會」，前30名入場的粉絲，可獲得卡娜赫拉Q萌口罩一個。圖／主辦單位提供

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