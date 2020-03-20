聽新聞
test
0:00 / 0:00
TOMMY HILFIGER和兔巴哥、崔第聯名好鬧 運動鞋很可以
卡通聯名從來沒想放過消費者的荷包，這回是TOMMY HILFIGER和Warner Bros.旗下的Looney Tunes（樂一通）合作，以大家熟悉的兔巴哥（Bugs Bunny）、達菲鴨（Daffy Duck）、崔弟（Tweety）、傻大貓（Sylvester the Cat）、威利狼（Wile E. Coyote）等人物，打造出歡樂無限的男、女、童裝，即起全球同步上市。
奠基在TOMMY JEANS結合流行文化的基礎上，這次以美國時尚、娛樂產業的合作為目標，推出TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列，透過街頭穿搭視覺，展現活力，也以動畫風格電繡角色人物，栩栩如生展現實境與虛擬的加乘，包括兔巴哥、崔弟、威利狼等經典人物，都展現大膽無畏、多元且天真的氣息。
TOMMY JEANS Looney Tunes以活力年輕的視覺設計為主，款式包括舒適放鬆的學院風帽T，以灰、淡粉和海軍藍三色搭襯Looney Tunes圖樣logo，配件則包括後背包、拖鞋、漁夫帽到棒球帽，是更為瘋狂的滿版動畫，此外，圖騰球鞋、腰包、運動褲和丹寧外套，是當前最時髦的單品，完全瞄準社群世代。形象廣告由英國嘻哈饒舌歌手Jesse James Solomon和靈魂樂歌手Joy Crookes演繹，多媒體藝術家Francois Dourlen使用趣味的iPhone拍攝手法，疊加卡通人物和兩位音樂人的實景，是青春洋溢的視覺語言。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言