TOMMY HILFIGER和兔巴哥、崔第聯名好鬧 運動鞋很可以

卡通聯名從來沒想放過消費者的荷包，這回是TOMMY HILFIGER和Warner Bros.旗下的Looney Tunes（樂一通）合作，以大家熟悉的兔巴哥（Bugs Bunny）、達菲鴨（Daffy Duck）、崔弟（Tweety）、傻大貓（Sylvester the Cat）、威利狼（Wile E. Coyote）等人物，打造出歡樂無限的男、女、童裝，即起全球同步上市。

奠基在TOMMY JEANS結合流行文化的基礎上，這次以美國時尚、娛樂產業的合作為目標，推出TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列，透過街頭穿搭視覺，展現活力，也以動畫風格電繡角色人物，栩栩如生展現實境與虛擬的加乘，包括兔巴哥、崔弟、威利狼等經典人物，都展現大膽無畏、多元且天真的氣息。