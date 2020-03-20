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TOMMY HILFIGER和兔巴哥、崔第聯名好鬧 運動鞋很可以

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列童裝。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列童裝。圖／TOMMY HILFIGER提供

卡通聯名從來沒想放過消費者的荷包，這回是TOMMY HILFIGER和Warner Bros.旗下的Looney Tunes（樂一通）合作，以大家熟悉的兔巴哥（Bugs Bunny）、達菲鴨（Daffy Duck）、崔弟（Tweety）、傻大貓（Sylvester the Cat）、威利狼（Wile E. Coyote）等人物，打造出歡樂無限的男、女、童裝，即起全球同步上市。

奠基在TOMMY JEANS結合流行文化的基礎上，這次以美國時尚、娛樂產業的合作為目標，推出TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列，透過街頭穿搭視覺，展現活力，也以動畫風格電繡角色人物，栩栩如生展現實境與虛擬的加乘，包括兔巴哥、崔弟、威利狼等經典人物，都展現大膽無畏、多元且天真的氣息。

TOMMY JEANS Looney Tunes以活力年輕的視覺設計為主，款式包括舒適放鬆的學院風帽T，以灰、淡粉和海軍藍三色搭襯Looney Tunes圖樣logo，配件則包括後背包、拖鞋、漁夫帽到棒球帽，是更為瘋狂的滿版動畫，此外，圖騰球鞋、腰包、運動褲和丹寧外套，是當前最時髦的單品，完全瞄準社群世代。形象廣告由英國嘻哈饒舌歌手Jesse James Solomon和靈魂樂歌手Joy Crookes演繹，多媒體藝術家Francois Dourlen使用趣味的iPhone拍攝手法，疊加卡通人物和兩位音樂人的實景，是青春洋溢的視覺語言

TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列男裝。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列男裝。圖／TOMMY HILFIGER提供
Looney Tunes兔巴哥與Logo結合。圖／TOMMY HILFIGER提供
Looney Tunes兔巴哥與Logo結合。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列運動鞋。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列運動鞋。圖／TOMMY HILFIGER提供
Looney Tunes的人物在TOM MY JEANS的服裝上展現活力。圖／TOMMY HILFIGER提供
Looney Tunes的人物在TOM MY JEANS的服裝上展現活力。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列漁夫帽。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列漁夫帽。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列女裝。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列女裝。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列腰包。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列腰包。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Loon ey Tunes限定系列男童裝。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Loon ey Tunes限定系列男童裝。圖／TOMMY HILFIGER提供
大嘴怪（Tasmanian Devil）以精緻電繡方式展現在服裝上。圖／TOMMY HILFIGER提供
大嘴怪（Tasmanian Devil）以精緻電繡方式展現在服裝上。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列女童裝。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列女童裝。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列運動鞋的拉鍊也太可愛。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY JEANS Looney Tunes限定系列運動鞋的拉鍊也太可愛。圖／TOMMY HILFIGER提供

卡通 語言

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