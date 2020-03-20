保濕＋抗老一瓶能搞定！嬌蘭極地湧泉保濕推3款新乳液

想要皮膚透亮，大家都知道要保濕，但又想要對抗年齡的痕跡，桌上總是瓶瓶罐罐，每次保養都得花很多時間，讓上班族覺得很頭疼。因此法國嬌蘭在2019年推出兼具保濕、抗老的極地湧泉保濕系列（Super Aqua），首瓶極地湧泉保濕精華，可以滿足一次到位的保濕及對抗老化現象，提升肌膚對環境傷害的保護力。

2020年，嬌蘭與首爾國立大學生物科學學院合作，升級推出「極地湧泉保濕水凝乳」、「極地湧泉保濕平衡乳」、「極地湧泉保濕滋養乳」，至少含有94％天然來源成分，根據國際ISO16128基準第1及第2部分計算，內容包含水，其餘6％為可促進配方舒適度與融合度的物質。

三款保濕乳，皆質地輕盈，可以依照不同季節、肌膚狀態，挑選適合自己的肌膚養護，可以提早抵抗老化現象，或正在抵禦外在環境對肌膚的傷害，都可以讓肌膚達到保濕、延緩老化。

極地湧泉保濕水凝乳95%天然來源成分，來自日本山茶油高效滋養滲透，針對需要高保濕的肌膚。極地湧泉保濕平衡乳94%天然來源成分為白松油，舒緩平衡肌膚，適合混合性肌膚。極地湧泉保濕滋養乳的97%天然來源成分，則是清爽的蔓越莓油，輕盈如同被水輕撫過的觸感，適合夏日保濕神器。