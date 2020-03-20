疫情升溫「網購搶貨潮」！麵食買氣勝米食　罐頭、水、咖啡全都夯

近日新冠肺炎疫情升溫，網購平台搶貨潮再起，除了消費者瘋搶的衛生紙之外，居家防疫食品、飲料也都賣翻天，根據Yahoo奇摩購物中心公布本周最新「TOP 10民生熱銷榜」，居家防疫備糧就搶占了8席，尤其泡麵、拌麵、麵條等麵食因可方便快速自煮的特性，買氣更勝米食而榮登熱銷冠軍，其次是保存期限較長的罐頭，衛生紙只擠上第三名。

Yahoo奇摩購物中心指出，食品類單日業績飆升10倍、泡麵單日業績年成長19倍，統一肉燥麵、過海製麵所曾拌麵、韓國的農心辛拉麵等最受歡迎；罐頭類年成長近9倍，味王咖哩調理包銷量成長6倍，覆熱熟食銷量也成長近2倍；保久乳具備較易保存的優點，因此也搶登上榜。Yahoo奇摩購物中心本周最新「TOP 10民生熱銷榜」依序為泡麵／拌麵／麵條、罐頭、衛生紙、零食、立體口罩（非醫療型）、米、調理包、水、沖泡飲品、保久乳。

咖啡則是榜單外的隱藏版黑馬，Yahoo奇摩購物中心咖啡豆、二合一咖啡、罐裝咖啡等銷量較去年同期成長10倍，星巴克STARBUCKS黃金烘焙綜合咖啡豆更成長16.6倍。此外，Yahoo奇摩超級商城的愛買線上購物在3月18日單日業績飆升4倍；Yahoo奇摩拍賣3月17日至3月18日衛生紙業績成長2.3倍，調理包與泡麵訂單也都翻倍成長。