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疫情升溫「網購搶貨潮」！麵食買氣勝米食　罐頭、水、咖啡全都夯

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物推出「安心在家，民生用品上蝦皮」活動，精選防疫民生物資，指定商品消費滿299元還可享超取免運。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出「安心在家，民生用品上蝦皮」活動，精選防疫民生物資，指定商品消費滿299元還可享超取免運。圖／蝦皮購物提供

近日新冠肺炎疫情升溫，網購平台搶貨潮再起，除了消費者瘋搶的衛生紙之外，居家防疫食品、飲料也都賣翻天，根據Yahoo奇摩購物中心公布本周最新「TOP 10民生熱銷榜」，居家防疫備糧就搶占了8席，尤其泡麵、拌麵、麵條等麵食因可方便快速自煮的特性，買氣更勝米食而榮登熱銷冠軍，其次是保存期限較長的罐頭，衛生紙只擠上第三名。

Yahoo奇摩購物中心指出，食品類單日業績飆升10倍、泡麵單日業績年成長19倍，統一肉燥麵、過海製麵所曾拌麵、韓國的農心辛拉麵等最受歡迎；罐頭類年成長近9倍，味王咖哩調理包銷量成長6倍，覆熱熟食銷量也成長近2倍；保久乳具備較易保存的優點，因此也搶登上榜。Yahoo奇摩購物中心本周最新「TOP 10民生熱銷榜」依序為泡麵／拌麵／麵條、罐頭、衛生紙、零食、立體口罩（非醫療型）、米、調理包、水、沖泡飲品、保久乳。

咖啡則是榜單外的隱藏版黑馬，Yahoo奇摩購物中心咖啡豆、二合一咖啡、罐裝咖啡等銷量較去年同期成長10倍，星巴克STARBUCKS黃金烘焙綜合咖啡豆更成長16.6倍。此外，Yahoo奇摩超級商城的愛買線上購物在3月18日單日業績飆升4倍；Yahoo奇摩拍賣3月17日至3月18日衛生紙業績成長2.3倍，調理包與泡麵訂單也都翻倍成長。

蝦皮購物即日起推出「安心在家，民生用品上蝦皮」活動，精選衛生紙巾、冷凍食品、罐頭泡麵、米麵乾糧、尿布奶粉、抗菌商品等防疫民生物資，指定商品消費滿299元可享超商取貨免運，首推茶樹精油抗菌洗手露優惠價39元、香氛酒精乾洗手凝露優惠價119元、AMIDA茶樹乾洗手淨化型噴霧優惠價149元、柔情盒裝面紙5盒優惠價139元、春風擦手紙抽取式5包下殺169元；獨家老媽拌麵熱銷組合一次擁有麻辣火鍋湯麵、蔥油開洋等兩種口味，優惠價268元。

KK Life香Q米漢堡12顆組，原價940元、Yahoo奇摩超級商城特價599元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
KK Life香Q米漢堡12顆組，原價940元、Yahoo奇摩超級商城特價599元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
大蒜麵包餅乾400公克，Yahoo奇摩拍賣售價225元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
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蝦皮購物「安心在家，民生用品上蝦皮」專區，春風擦手紙抽取式5包特價169元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「安心在家，民生用品上蝦皮」專區，春風擦手紙抽取式5包特價169元。圖／蝦皮購物提供
台鹽海洋鹼性離子水（850ml X 20瓶），原價685元、Yahoo奇摩購物中心3月31日前特價420元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
台鹽海洋鹼性離子水（850ml X 20瓶），原價685元、Yahoo奇摩購物中心3月31日前特價420元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

衛生紙 泡麵 咖啡

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