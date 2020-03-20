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環球購物中心美食外送上線 南台灣首推「得易速」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心屏東市、新左營車站集結20家餐飲推出「得意速」 ，免下車餐飲快取服務。圖／環球購物中心提供
環球購物中心屏東市、新左營車站集結20家餐飲推出「得意速」 ，免下車餐飲快取服務。圖／環球購物中心提供

新冠肺炎疫情衝擊，百貨想方設法擴大線上線下接觸點以及提供更便民的服務。為了滿足消費者在家就有美食送上門的需求，越來越多百貨加入美食外送行列，Global Mall環球購物中心本周起全台七店與外送平台Uber Eats攜手合作，上線首波推出20家美食限量買一送一活動，3月27日至4月2日消費滿399元還可折抵80元。

環球購物中心全台七店本周起與外送平台Uber Eats合作，首波有近25家餐飲專櫃上線，3月底前預計將有80家上線，品牌包括「銀座杏子日式豬排」、「樂麵屋」、「金葉名氣餅」、「好滴咖啡」、「米塔義式廚房」、「談談越」、「泰飽」、「池記」、「胡同燒肉丼」、「開丼」等各式美食。

環球購物中心指出，Uber Eats外送平台才上線三天，立即帶動外送訂單數增長1倍，外送客單價高於館內餐飲平均客單價2成以上。

3月31日前推出20家美食「買一送一」限量活動，「MISO東京風日本料理」推全品項義大利麵買一送一；指定品項買一送一包括「胡同燒肉丼」雞腿丼飯買一送一，每日限量5份；「金葉名氣餅」買唐揚炸雞堡送指定名氣餅一個，每日限量5份；「賽門鄧普拉」招牌甜不辣買一送一，每日限量5份；桃園A8「who's tea」、「樂法」指定飲品買一送一。

消費者可透過環球官網或App進入Uber Eats外送平台訂購餐點，也能直接透過Uber Eats App選購。3月27日至4月2日於平台點購消費滿399元，輸入序號「環球80」即可享80元折抵優惠。

另外，因應南台灣民眾交通方式以騎車、開車居多，環球購物中心新左營車站、屏東市推出「得易速」免下車外帶快取餐服務，創南台灣百貨之先，消費者線上瀏覽菜單，只要事先以電話預訂餐點，至分店指定地點即有專人將餐點送上車。3月31日前預訂得易速餐點，可獲得12家餐飲優惠券。

環球購物中心與Uber Eats合作，3月底前80家餐飲上線。圖／環球購物中心提供
環球購物中心與Uber Eats合作，3月底前80家餐飲上線。圖／環球購物中心提供
3月底前Uber Eats外送訂購「MISO東京風日本料理」全品項義大利麵買一送一。圖／環球購物中心提供
3月底前Uber Eats外送訂購「MISO東京風日本料理」全品項義大利麵買一送一。圖／環球購物中心提供
環球購物中心屏東市、新左營車站集結20家餐飲推出「得意速」 ，免下車餐飲快取服務。圖／環球購物中心提供
環球購物中心屏東市、新左營車站集結20家餐飲推出「得意速」 ，免下車餐飲快取服務。圖／環球購物中心提供
3月底前Uber Eats外送訂購「胡同燒肉丼」雞腿丼飯限量買一送一。圖／環球購物中心提供
3月底前Uber Eats外送訂購「胡同燒肉丼」雞腿丼飯限量買一送一。圖／環球購物中心提供

Uber 環球購物中心 新冠肺炎

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