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貝拉哈蒂德包色一次背6個Carmen新手袋 sandro鍊帶包拼接閃亮代幣

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Carmen黑色拼接提包，售價15,900元。圖／MICHAEL KORS提供
Carmen黑色拼接提包，售價15,900元。圖／MICHAEL KORS提供

春夏鍊帶包又出新款，MICHAEL Michael Kors以熱情浮誇的卡門（Carmen）為靈感推出同名手袋，繽紛色系宣告夏日來臨；法國品牌sandro也上市全新的鍊帶單肩包Pastille，源於博弈場籌碼代幣的創作概念，讓春夏新款展現幽默樂趣。

MICHAEL Michael Kors的繽紛卡門，靈感同樣來自設計師Michael Kors在世界各地玩耍的靈光一現，他將旅途中見到的女孩轉變為包款名稱，Carmen像是樣貌美麗，又充滿神秘感的吉普賽女郎，生活多姿多采，敢愛敢恨又浪漫到底。品牌也同步釋出形象片，由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）詮釋，身上掛滿了新包包，展現馬卡龍色彩的春日氛圍。

象徵獨立自由的Carmen，以Saffiano皮革製成，手感溫潤、光澤細緻，編織鍊帶和搶眼的MK金屬Logo是包款辨識設計，目前推出馬卡龍般的彩虹色系，或是活潑的撞色拼接。法式輕奢品牌sandro則是以博弈場的醋酸纖維籌碼片為組件，拼接為可愛的Pastille鍊帶新包款，閃亮表面具金屬光澤，包款內襯緞料防塵袋，可妥善置物，目前共有2個尺寸，大型款式以豹紋圖樣為主，輕盈亮眼。

以call me和Carmen的諧音，Carmen白色款的形象片出現漢堡造型可愛電話。圖／MICHAEL KORS提供
以call me和Carmen的諧音，Carmen白色款的形象片出現漢堡造型可愛電話。圖／MICHAEL KORS提供
sandro 2020年春夏推出全新Pastille單肩包。圖／sandro提供
sandro 2020年春夏推出全新Pastille單肩包。圖／sandro提供
Carmen撞色編織鍊帶包，售價15,900元。圖／MICHAEL KORS提供
Carmen撞色編織鍊帶包，售價15,900元。圖／MICHAEL KORS提供
sandro 2020年春夏Pastille單肩包以博弈場的醋酸纖維籌碼片組成，具金屬光澤。圖／sandro提供
sandro 2020年春夏Pastille單肩包以博弈場的醋酸纖維籌碼片組成，具金屬光澤。圖／sandro提供
貝拉哈蒂德詮釋Carmen鍊帶包的馬卡龍色系列。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德詮釋Carmen鍊帶包的馬卡龍色系列。圖／MICHAEL KORS提供
Carmen紅色拼接提包以運動女孩作為活潑的象徵。圖／MICHAEL KORS提供
Carmen紅色拼接提包以運動女孩作為活潑的象徵。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors以熱情冶豔的卡門為靈感，推出同名包款。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors以熱情冶豔的卡門為靈感，推出同名包款。圖／MICHAEL KORS提供
sandro 2020年春夏推出全新Pastille單肩包共有黑色、粉色等選擇。圖／sandro提供
sandro 2020年春夏推出全新Pastille單肩包共有黑色、粉色等選擇。圖／sandro提供
sandro Pastille杏啡色單肩包，售價12,290元。圖／sandro提供
sandro Pastille杏啡色單肩包，售價12,290元。圖／sandro提供
Carmen藍白拼接提包，售價15,900元。圖／MICHAEL KORS提供
Carmen藍白拼接提包，售價15,900元。圖／MICHAEL KORS提供

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