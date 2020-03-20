貝拉哈蒂德包色一次背6個Carmen新手袋 sandro鍊帶包拼接閃亮代幣

春夏鍊帶包又出新款，MICHAEL Michael Kors以熱情浮誇的卡門（Carmen）為靈感推出同名手袋，繽紛色系宣告夏日來臨；法國品牌sandro也上市全新的鍊帶單肩包Pastille，源於博弈場籌碼代幣的創作概念，讓春夏新款展現幽默樂趣。

MICHAEL Michael Kors的繽紛卡門，靈感同樣來自設計師Michael Kors在世界各地玩耍的靈光一現，他將旅途中見到的女孩轉變為包款名稱，Carmen像是樣貌美麗，又充滿神秘感的吉普賽女郎，生活多姿多采，敢愛敢恨又浪漫到底。品牌也同步釋出形象片，由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）詮釋，身上掛滿了新包包，展現馬卡龍色彩的春日氛圍。