貝拉哈蒂德包色一次背6個Carmen新手袋 sandro鍊帶包拼接閃亮代幣
春夏鍊帶包又出新款，MICHAEL Michael Kors以熱情浮誇的卡門（Carmen）為靈感推出同名手袋，繽紛色系宣告夏日來臨；法國品牌sandro也上市全新的鍊帶單肩包Pastille，源於博弈場籌碼代幣的創作概念，讓春夏新款展現幽默樂趣。
MICHAEL Michael Kors的繽紛卡門，靈感同樣來自設計師Michael Kors在世界各地玩耍的靈光一現，他將旅途中見到的女孩轉變為包款名稱，Carmen像是樣貌美麗，又充滿神秘感的吉普賽女郎，生活多姿多采，敢愛敢恨又浪漫到底。品牌也同步釋出形象片，由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）詮釋，身上掛滿了新包包，展現馬卡龍色彩的春日氛圍。
象徵獨立自由的Carmen，以Saffiano皮革製成，手感溫潤、光澤細緻，編織鍊帶和搶眼的MK金屬Logo是包款辨識設計，目前推出馬卡龍般的彩虹色系，或是活潑的撞色拼接。法式輕奢品牌sandro則是以博弈場的醋酸纖維籌碼片為組件，拼接為可愛的Pastille鍊帶新包款，閃亮表面具金屬光澤，包款內襯緞料防塵袋，可妥善置物，目前共有2個尺寸，大型款式以豹紋圖樣為主，輕盈亮眼。
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