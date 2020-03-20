全家便利商店推「銅板價蔬食懶人包」！泰式打拋燴飯、韓式炸醬麵變身蔬食好料

宅經濟興起，冷凍料理的需求不斷攀升，均衡蔬食也成了消費者選購的新指標，推廣每周一素食的Green Monday首次與全家便利商店聯手推出蔬食懶人包「媽媽煮藝 X OmniPork新蔬食冷凍杯裝」，採用100％純植物製作、口感激似豬肉的OmniPork新豬肉，共有「泰式打拋燴飯」、「韓式炸醬麵」兩款經典異國料理，微波90秒就能品嘗，提供蔬食新選擇，即日起在全台全家便利商店都能買到。

Green Monday與全家便利商店合作推出「媽媽煮藝 X OmniPork新蔬食冷凍杯裝」是五辛素（含蛋奶）的蔬食料理，OmniPork新豬肉獨有的純素蛋白質配方主要來自豌豆、非基改大豆、香菇和米。

「泰式打拋燴飯」可在微波後稍微攪拌，OmniPork新豬肉配搭酸甜番茄、適量辣椒和九層塔香氣，融合成開胃的泰式經典滋味；「韓式炸醬麵」將OmniPork新豬肉加入洋蔥和辣椒一同熬煮成為鹹甜的韓式炸醬，搭配Q彈麵體，剛剛好的份量和杯裝即食設計，適合想要滿足口腹之慾但又不想太罪惡的蔬食愛好者。