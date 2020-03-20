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兼具環保意識也能穿得很夢幻 H&M用回收素材打造絕美系列禮服 只有網路上買得到！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M春夏Conscious Exclusive系列，以火車旅行的黃金年代為啟發，把歐洲常見的馬賽克地磚，變成溫暖色調的印花。圖／H&M提供
H&M春夏Conscious Exclusive系列，以火車旅行的黃金年代為啟發，把歐洲常見的馬賽克地磚，變成溫暖色調的印花。圖／H&M提供

夢幻又浪漫的禮服居然不用萬元！H&M旗下最受女孩們矚目的Conscious Exclusive春夏系列即將登場，延續過往大量使用環保與回收素材製成，一件又一件絕美的禮服、洋裝，充滿精緻細節，總讓人第一眼就愛上，但僅限於網路商店販售，勢必又將搶翻天。

每每Conscious Exclusive系列推出，總會受到各方關注，也是許多明星、名人的最愛，不輸高級品牌的做工，還多次成為女星紅毯穿搭的最佳造型選項。而今年春夏的新品，設計師以火車旅行的黃金年代為啟發，把歐洲常見的馬賽克地磚，變成溫暖色調的印花，但這系列最重要的核心價值，仍是採用葡萄皮、梗製成的仿皮革，或是利用咖啡渣染色面料，以及再生聚酯纖維、有機棉花，來構成這系列服飾。而為了炎熱的夏季到來，能看到Conscious Exclusive系列，提供了各式帶有涼爽感的布料所打造的上衣、一件式洋裝或是裙裝。

H&M春夏Conscious Exclusive系列連同配件，也都採用了回收素材製成。圖／H&M提供
H&M春夏Conscious Exclusive系列連同配件，也都採用了回收素材製成。圖／H&M提供

不過，這系列當中最吸眼的是帶有禮服細節的設計，H&M團隊採用溫暖沙色薄紗抓皺點綴於斜肩上衣，而午夜藍塔夫綢和絲綢打造的晚禮服，則是春夏Conscious Exclusive系列最貴的單品，但即便如此售價也不到萬元，堪稱是CP值最佳的必備服裝。其次，連同配件H&M也使用回收銅、鋅來創作出帶有藝術風珊瑚感的耳環與戒指；裝飾了再生玻璃珠的平底拖鞋更是重點單品。而取代石油提煉過程的葡萄仿皮革包款，手感柔軟又帶有可拆卸式鍊條，則適合搭配不同造型。全新的Conscious Exclusive系列，將於3月26日開始在H&M官網銷售。

H&M春夏Conscious Exclusive系列午夜藍禮服9,999元。圖／H&M提供
H&M春夏Conscious Exclusive系列午夜藍禮服9,999元。圖／H&M提供

H&M春夏Conscious Exclusive系列黑色紗裙3,499元。圖／H&M提供
H&M春夏Conscious Exclusive系列黑色紗裙3,499元。圖／H&M提供

H&M春夏Conscious Exclusive系列寬版連身洋裝3,499元。圖／H&M提供
H&M春夏Conscious Exclusive系列寬版連身洋裝3,499元。圖／H&M提供

H&M春夏Conscious Exclusive紗質上衣3,499元。圖／H&M提供
H&M春夏Conscious Exclusive紗質上衣3,499元。圖／H&M提供

H&M春夏Conscious Exclusive系列紗色抓皺裙1,799元。圖／H&M提供
H&M春夏Conscious Exclusive系列紗色抓皺裙1,799元。圖／H&M提供

H&M春夏Conscious Exclusive系列耳環699元。圖／H&M提供
H&M春夏Conscious Exclusive系列耳環699元。圖／H&M提供

H&M春夏Conscious Exclusive系列側背包2,999元。圖／H&M提供
H&M春夏Conscious Exclusive系列側背包2,999元。圖／H&M提供

H&M 珊瑚

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