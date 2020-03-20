染色刷出生命層次 a.testoni春夏紳士鞋屢 闊步向前
覺得沮喪的時候，只要踏出一步，就是突破。而只要一步、一步持續踏出，地上也會行出路來。艱困的時刻人還是要生活、還是要上班，一雙腳上的鞋履，是日常生活的器物，更是氣質與男性風範的體驗。手工染色技術始終是製鞋品牌a.testoni中極具藝術DNA的一環，透過擁有豐富經驗的皮革染色師傅巧手，以其嫻熟技巧，反覆上色，為鞋履或皮件的表面賦予深淺不一的色澤層次，並賦予每件作品風格別具的色彩印象。
a.testoni推出2020春夏新品，其中頂級手工Amedeo Testoni系列便以手工染色為技法主軸，一系列正裝鞋、運動鞋、後背包或手拿包原本散發著當代的簡潔商設計，在手工染色工序之後、批上一襲復古的色彩質地。而除了Whole Cut全皮式牛津鞋與饒富休閒雅興的樂福鞋，直到運動鞋款的設計，結合皮革、麂皮與不織布的運動鞋，則在機能便利之外，為日常的足下增添了質感。
而提到手工染色，以Patina染色技法聞名的法國鞋履品牌Berluti更是箇中翹楚、美學先鋒。透過完美拿捏運用溶劑、精油、顏料與染料，Berluti在1980、1990年帶引領風潮、並開創全新的Venezia皮革，而幻象Patina古法染色服務更能在皮革上創造出特製紋路。想與眾不同，一款手提公事包、又或一雙日常行走的鞋履，為生命添增不同生活情趣，且向前行，走，就會有路。
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