在家做出外食感／零難度 用雞胸肉做「維也納炸雞」

好想要吃餐廳美食喔！減少出門外食後，在家如何變換菜色，讓用餐都有幸福感？《零壓力！餐桌療癒料理》作者、知名部落格「東京鳥窩廚房」主人楊晴，24歲婚後在東京陪伴先生求學，從完全外食族變身為料理達人，一切的魔法都發生在半坪大小的廚房內，她研發出多道集美味又簡單、普通小資族又能輕鬆達成的「無壓力餐桌提案」，料理新手也能輕鬆完成喔！現在就準備好雞胸肉，快來跟楊晴老師學著做做看吧。

【一端上桌就搶光光的超人氣料理： 維也納炸雞】

● 小撇步：

1. 雞肉做到裹完麵包粉的步驟後，可以放入保存袋中，冷凍下可保存三週，要吃時再炸熟或烤熟都可以。

2.雞胸肉也可以換成其他部位的雞肉，例如雞腿肉會比較有嚼勁，雞里肌肉可做成雞柳條。

3.若想省油，就使用小一點的鍋子，分多次炸；若想省時，就使用大一點的鍋子，一次可以炸比較多塊。

● 食材：

雞胸肉 約600克

檸檬 1/2個

黑胡椒 少許

鹽 2小匙

全蛋液 3個

麵粉 適量

麵包粉 適量

奶油 20克

油 適量

● 步驟：

1.雞胸肉去皮切塊，新鮮檸檬擠汁，把雞塊放入密封容器內，用鹽、黑胡椒和檸檬汁按摩入味，密封冷藏醃2小時～隔夜。

2.醃好的雞塊，依序裹上麵粉、全蛋液、麵包粉。

3.鍋中融化奶油後，補油到高度1公分，將雞塊炸得兩面金黃香酥後，瀝油盛盤。

●秘訣：

1. 炸油會消耗，若炸多次後油減少太多，建議補一些油。

2. 若有油溫計可測油溫，則160度C是恰當的溫度，如果沒有油溫計，用筷子插入油中邊緣會冒小泡泡就差不多了。

【摘文選自《零壓力！餐桌療癒料理》、作者：楊晴、圖文：日日幸福出版社 提供】