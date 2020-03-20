聽新聞
test
0:00 / 0:00
在家做出外食感／打卡料理零壓力速成！普羅旺斯烤蔬菜
色香味俱全，在家自製的料理，在IG打卡超吸睛！部落客「東京鳥窩廚房」主人楊晴，在《零壓力！餐桌療癒料理》書中介紹了這一道「普羅旺斯烤蔬菜」，不但色彩鮮豔，也很適合忙碌的上班族以及喜歡蔬菜料理的你，簡單三步驟，完成上桌！
【在家自製打卡料理：普羅旺斯烤蔬菜】
● 小撇步：
1.只要避開質地太硬烤不熟，和太薄容易烤焦的蔬菜，其他許多蔬菜都能拿來烤，例如：菇類、蘆筍、櫛瓜等等。
2.可和蔬菜一起烤雞肉、魚肉、培根、香腸等等肉類，就不用再煮一道肉類料理，省時省力。
● 食材：
球芽甘藍 25個
水果彩椒 4個
茄子 1條
橄欖油 適量
鹽 適量
義式香料 適量
● 步驟：
1.茄子切成厚片，水果彩椒去籽切小片，球芽甘藍直接使用或切對半。
2.烤盤鋪上錫箔紙，再放上處理好的蔬菜。
3.蔬菜塗上一層橄欖油，並均勻撒上鹽，用烤箱以200度C烤15分鐘至蔬菜熟軟，撒上義式香料即可。
● 秘訣：
1. 依照蔬果的特性、軟硬，切成適當大小和厚薄，有助於均勻受熱。
【摘文選自《零壓力！餐桌療癒料理》、作者：楊晴、圖文：日日幸福出版社 提供】
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言