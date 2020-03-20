在家做出外食感／打卡料理零壓力速成！普羅旺斯烤蔬菜

色香味俱全，在家自製的料理，在IG打卡超吸睛！部落客「東京鳥窩廚房」主人楊晴，在《零壓力！餐桌療癒料理》書中介紹了這一道「普羅旺斯烤蔬菜」，不但色彩鮮豔，也很適合忙碌的上班族以及喜歡蔬菜料理的你，簡單三步驟，完成上桌！

【在家自製打卡料理：普羅旺斯烤蔬菜】

● 小撇步：

1.只要避開質地太硬烤不熟，和太薄容易烤焦的蔬菜，其他許多蔬菜都能拿來烤，例如：菇類、蘆筍、櫛瓜等等。

2.可和蔬菜一起烤雞肉、魚肉、培根、香腸等等肉類，就不用再煮一道肉類料理，省時省力。

● 食材：

球芽甘藍 25個

水果彩椒 4個

茄子 1條

橄欖油 適量

鹽 適量

義式香料 適量

● 步驟：

1.茄子切成厚片，水果彩椒去籽切小片，球芽甘藍直接使用或切對半。

2.烤盤鋪上錫箔紙，再放上處理好的蔬菜。

3.蔬菜塗上一層橄欖油，並均勻撒上鹽，用烤箱以200度C烤15分鐘至蔬菜熟軟，撒上義式香料即可。

● 秘訣：

1. 依照蔬果的特性、軟硬，切成適當大小和厚薄，有助於均勻受熱。

【摘文選自《零壓力！餐桌療癒料理》、作者：楊晴、圖文：日日幸福出版社 提供】