快訊

獨╱國民黨團人事地震 曾永權人馬江桂芳遭資遣

抓到了！呼籲儲糧引爆搶購潮 表兄弟網傳謠言被法辦

「亞尼克草莓巴斯克、連珍芋泥布丁燒」太誘人！7-11第二波母親節預購3/23開跑

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
連珍芋泥布丁燒，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，2盒售價740元、8盒售價2,000元。圖／7－ELEVEN提供
連珍芋泥布丁燒，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，2盒售價740元、8盒售價2,000元。圖／7－ELEVEN提供

防疫帶動宅經濟發威，今年超商母親節預購的買氣也更加活絡，7－ELEVEN的第一波母親節預購自2月底開跑至今，業績已較去年同期成長3成，部分獨家商品更在第一周開賣就被秒殺，像是亞尼克生乳捲、Poppies迷你泡芙、小紫UV除螨吸塵器、垣の球型鍋等都擠進熱銷前10名；3月23日上午11點起再推第二波預購，加碼17款新品，尤其是與亞尼克攜手獨家推出的「草莓巴斯克」，以及「連珍芋泥布丁燒」、「黑丸嫩仙草／愛玉」等人氣甜點更是要手刀快買。

7－ELEVEN第二波母親節預購以話題蛋糕打頭陣，更推出鮮花、禮品及時尚家電，讓消費者可以一站購足，母親節愛心認捐禮盒也同步起跑。

本次主打的亞尼克「草莓巴斯克」挑選北海道生起司與法國草莓果泥，濃郁草莓焦糖香氣加上酸甜半熟口感，令人著迷；「連珍芋泥布丁燒」嚴選大甲芋頭製成新鮮芋泥，綿密的起司蛋糕搭配芋頭西米露，打造多層次口感；與世界最美咖啡館Florian福里安花神合作推出的「薩赫蛋糕」，使用威尼斯古典巧克力與杏桃醬酸甜，帶有微酸的水果風味。

因應送禮需求，7－ELEVEN今年再度攜手花藝名店「日青方好」推出鮮花及永生花，其中「暖馨媽咪花束」選用康乃馨為主花，「美好永恆甜馨」則使用進口永生花，運用特殊技術製成，能保持鮮花柔軟觸感，保存得宜的話能維持綻放姿態長達3年。

7－ELEVEN也再次與1919食物銀行合作推出限量10,200份的母親節愛心認捐禮盒，3月23日上午11點起至4月5日到7－ELEVEN認捐一盒售價430元的「好富食堂－雞肉鬆精緻禮盒」，7－ELEVEN加碼養生滴雞精50毫升一包，全數將由1919志工送給受助家庭。

此外，7－ELEVEN X Mister Donut店中店推出4款櫻花造型甜甜圈，即日起至3月24日獨家午茶食光組合任選2個甜甜圈就送立頓原味奶茶或鮮檸紅茶一瓶。

黑丸嫩仙草，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，3桶售價470元、8桶售價792元。圖／7－ELEVEN提供
黑丸嫩仙草，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，3桶售價470元、8桶售價792元。圖／7－ELEVEN提供
黑丸愛玉，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，3桶售價470元、8桶售價792元。圖／7－ELEVEN提供
黑丸愛玉，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，3桶售價470元、8桶售價792元。圖／7－ELEVEN提供
卡娜赫拉的小動物彈簧舒壓小植物擺飾，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，售價249元。圖／7－ELEVEN提供
卡娜赫拉的小動物彈簧舒壓小植物擺飾，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，售價249元。圖／7－ELEVEN提供
Florian福里安花神薩赫蛋糕（約5.5吋），7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，售價590元。圖／7－ELEVEN提供
Florian福里安花神薩赫蛋糕（約5.5吋），7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，售價590元。圖／7－ELEVEN提供
日青方好「美好永恆甜馨」花束，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，售價2,880元。圖／7－ELEVEN提供
日青方好「美好永恆甜馨」花束，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，售價2,880元。圖／7－ELEVEN提供
亞尼克「草莓巴斯克」，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，1個售價695元、12個售價5,220元。圖／7－ELEVEN提供
亞尼克「草莓巴斯克」，7－ELEVEN於3月23日上午11點起開放預購，1個售價695元、12個售價5,220元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN X Mister Donut店中店即日起至3月24日推出獨家午茶食光組合，任選2個甜甜圈送立頓指定飲品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN X Mister Donut店中店即日起至3月24日推出獨家午茶食光組合，任選2個甜甜圈送立頓指定飲品。圖／7－ELEVEN提供

母親節

延伸閱讀

用料太豪邁！板橋巷弄甜點「芋泥生乳泡芙」洗版IG 超狂下午茶快嘗鮮

春水堂「紅豆餅」新上市！ 芋泥 抹茶＋麻糬必吃　2門市限定快衝

新冠肺炎疫情嚴峻！西班牙採「非常決定」 全境封鎖

又一位總理夫人中鏢！西班牙總理妻子確診新冠肺炎

相關新聞

貝拉哈蒂德包色一次背6個Carmen新手袋 sandro鍊帶包拼接閃亮代幣

春夏鍊帶包又出新款，MICHAEL Michael Kors以熱情浮誇的卡門（Carmen）為靈感推出同名手袋，繽紛色系...

全家便利商店推「銅板價蔬食懶人包」！泰式打拋燴飯、韓式炸醬麵變身蔬食好料

宅經濟興起，冷凍料理的需求不斷攀升，均衡蔬食也成了消費者選購的新指標，推廣每周一素食的Green Monday首次與全家...

兼具環保意識也能穿得很夢幻 H&M用回收素材打造絕美系列禮服 只有網路上買得到！

夢幻又浪漫的禮服居然不用萬元！H&M旗下最受女孩們矚目的Conscious Exclusive春夏系列即將登場，延續過往...

染色刷出生命層次 a.testoni春夏紳士鞋屢 闊步向前

覺得沮喪的時候，只要踏出一步，就是突破。而只要一步、一步持續踏出，地上也會行出路來。艱困的時刻人還是要生活、還是要上班，...

在家做出外食感／零難度 用雞胸肉做「維也納炸雞」

好想要吃餐廳美食喔！減少出門外食後，在家如何變換菜色，讓用餐都有幸福感？《零壓力！餐桌療癒料理》作者、知名部落格「東京鳥...

在家做出外食感／打卡料理零壓力速成！普羅旺斯烤蔬菜

色香味俱全，在家自製的料理，在IG打卡超吸睛！部落客「東京鳥窩廚房」主人楊晴，在《零壓力！餐桌療癒料理》書中介紹了這一道...

疫情升溫 美麗新廣場、誠品站前店「縮短營業時間」

新冠肺炎疫情全球擴散快速，台灣也因境外移入確診案例激增突破百例以上，在疫情壓力逐漸升高之際，包括美麗新廣場大直館、淡海館...

「亞尼克草莓巴斯克、連珍芋泥布丁燒」太誘人！7-11第二波母親節預購3/23開跑

防疫帶動宅經濟發威，今年超商母親節預購的買氣也更加活絡，7－ELEVEN的第一波母親節預購自2月底開跑至今，業績已較去年...

六福客棧變「酒店式商辦」 六福村犀牛便便「變黃金」

六福旅遊集團旗下的六福客棧因通過危老案，將於5月31日熄燈，集團董事長莊豐如今(20日)宣布，六福客棧將投入15億元改建...

宅在家一個人追劇太無聊？「Netflix Party」幫你開啟即時聊天室

最近因為防疫，許多人減少去電影院的密閉空間，改在家裡追劇、看電影，但如果你是喜歡一邊看片一邊討論劇情的人、覺得自己一個人...

ATT信義、大直店30家美食送到家 Uber Eats滿300享8折

受疫情升溫影響，民眾外出聚餐意願降低，刺激百貨紛推出美食外送服務。現在ATT 4 FUN信義店與ATT 4 Rechar...

朴敏英《天氣好的話》FENDI包推出超炫銀色雨衣 河智苑拎BALLY好優雅

韓國女星選搭包款帶起流行風向，朴敏英近期在韓劇中，選用FENDI的Peekaboo Essentially系列包款，是品...

熱門新聞

美國新冠肺炎「天價醫療費」曝光 美女醫：台灣人民太幸福

衛生紙、泡麵、罐頭被掃光 大媽驚訝：這是在搶什麼？

「該囤的不是食物」 律師點出10種應該囤積東西

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

一堆人突然到大賣場囤貨？他曝光「群組對話」網怒：直接檢舉！

全台十大最像國外的景點 不出國也能拍異國感夢幻美照

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。