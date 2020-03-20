「亞尼克草莓巴斯克、連珍芋泥布丁燒」太誘人！7-11第二波母親節預購3/23開跑

防疫帶動宅經濟發威，今年超商母親節預購的買氣也更加活絡，7－ELEVEN的第一波母親節預購自2月底開跑至今，業績已較去年同期成長3成，部分獨家商品更在第一周開賣就被秒殺，像是亞尼克生乳捲、Poppies迷你泡芙、小紫UV除螨吸塵器、垣の球型鍋等都擠進熱銷前10名；3月23日上午11點起再推第二波預購，加碼17款新品，尤其是與亞尼克攜手獨家推出的「草莓巴斯克」，以及「連珍芋泥布丁燒」、「黑丸嫩仙草／愛玉」等人氣甜點更是要手刀快買。

7－ELEVEN第二波母親節預購以話題蛋糕打頭陣，更推出鮮花、禮品及時尚家電，讓消費者可以一站購足，母親節愛心認捐禮盒也同步起跑。

本次主打的亞尼克「草莓巴斯克」挑選北海道生起司與法國草莓果泥，濃郁草莓焦糖香氣加上酸甜半熟口感，令人著迷；「連珍芋泥布丁燒」嚴選大甲芋頭製成新鮮芋泥，綿密的起司蛋糕搭配芋頭西米露，打造多層次口感；與世界最美咖啡館Florian福里安花神合作推出的「薩赫蛋糕」，使用威尼斯古典巧克力與杏桃醬酸甜，帶有微酸的水果風味。

因應送禮需求，7－ELEVEN今年再度攜手花藝名店「日青方好」推出鮮花及永生花，其中「暖馨媽咪花束」選用康乃馨為主花，「美好永恆甜馨」則使用進口永生花，運用特殊技術製成，能保持鮮花柔軟觸感，保存得宜的話能維持綻放姿態長達3年。

7－ELEVEN也再次與1919食物銀行合作推出限量10,200份的母親節愛心認捐禮盒，3月23日上午11點起至4月5日到7－ELEVEN認捐一盒售價430元的「好富食堂－雞肉鬆精緻禮盒」，7－ELEVEN加碼養生滴雞精50毫升一包，全數將由1919志工送給受助家庭。