疫情升溫 美麗新廣場、誠品站前店「縮短營業時間」
新冠肺炎疫情全球擴散快速，台灣也因境外移入確診案例激增突破百例以上，在疫情壓力逐漸升高之際，包括美麗新廣場大直館、淡海館，以及誠品台北站前店、台北捷運店，率先開出百貨通路首例，將縮短每日營業時間。
受疫情影響加上觀光客人潮大減，過去人潮密集的百貨商圈，目前變得空蕩蕩，交通轉運樞紐台北車站商圈同樣衰退嚴重，有百貨人士指出北車業績慘掉4成。
美麗新廣場發布營業營業調整公告，因應疫情發展，將加強每日環境消毒，大直館、淡海館營業時間從3月23日起，調整為中午起開始營業，周一至周日每日營業時間為中午12點至晚間9點。
另外，誠品生活站前店與捷運店也將縮短營業時間，目前營業時間為上午10點至晚間10點半。防疫期間自4月1日起調整為上午10點半至晚間9點半，早餐專櫃則無變動，仍自上午7點起營業。
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